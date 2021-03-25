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Верховный шаман России предупредил Кремль о "болезненных" последствиях из-за Габышева

Кремлю стоит научиться отличать шаманов от "самозванцев", иначе будут последствия, предупредил Кара-оол Допчун-оол

Фото: Скриншот

Кара-оол Допчун-оол

Если в руководстве страны не научатся различать настоящих шаманов и «самозванцев» вроде Александра Габышева, который шел «изгонять» Владимира Путина из Кремля, власти ждут неприятные последствия, предупредил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

Он назвал действия Габышева «чудачествами», обращая внимание, что множество СМИ активно освещали его поход и не давали опровержений о том, что настоящим шаманом якутский активист не является. При этом представители власти также, по мнению г-на Допчун-оола, не проводят границ между официальными и самопровозглашёнными шаманами.

«Появление таких же оппозиционных "шаманов" — вопрос времени. Скоро выборы, и вся государственная власть отказывается видеть разницу между такими Габышевыми и представителями традиционных шаманских сообществ. Последствия для нее могут быть крайне болезненными», — заявил он (цитата по «Коммерсанту»).

Верховный шаман поясняет, что позиция официальных шаманских организаций в итоге не была услышана, а бороться с «самозванцем» активно пытались только шаманские структуры Бурятии.

Напомним, что Александру Габышеву так и не дали дойти до Москвы, задержав по дороге и отправив на принудительные обследования. В результате он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

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