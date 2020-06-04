Якутскому "шаману" снова не дали "изгнать Путина" и назначили принудительное лечение

Якутский суд назначил принудительное лечение с интенсивным наблюдением «шаману» Габышеву, который несколько раз планировал поход на Москву, уже находился на лечении и был ранее признан невменяемым.

«Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением», – рассказали в суде агентству ТАСС.

Как отмечается, именно такого решения добивался прокурор в ходе рассмотрения дела.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении Габышева уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу. По версии следствия, при задержании Габышев нанес с помощью самодельного меча колотую рану бедра бойцу спецназа Росгвардии.

В начале июля во время суда, на котором решался вопрос о принудительном лечении Габышева, ему стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь.

В марте 2019 года Александр Габышев объявил о своем пешем походе из Якутска в Москву, чтобы «изгнать дух Путина». Осенью 2019 года его задержали и вернули в Якутск, где против него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. В то же время его поместили в психоневрологический диспансер для обследования, после чего его признали невменяемым. В январе 2021 года он еще раз попытался отправиться в поход на Москву, но к нему домой пришли медики в сопровождении ОМОНа и доставили в психдиспансер.