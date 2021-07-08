Планировавшего поход на Москву шамана Габышева забрали на "скорой" из зала суда

Во время суда, на котором решался вопрос о принудительном лечении Габышева, ему стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщает «МК».

Прибывшая бригада скорой помощи установила у него головокружение, тремор и резкое снижение артериального давления. Лечащий врач Габышева из Якутского республиканского психоневрологического диспансера сообщила, что перед судом он просто переволновался.

Как рассказала адвокат Габышева Ольга Тимофеева, перед судом он почувствовал недомогание, у него потемнело в глазах, закружилась голова и стало трудно сидеть. Габышев был заторможен, с замедленной речью, накануне его мучала бессонница.

Адвокат подчеркивает, что в последнее время она заметила ухудшение здоровья у своего подзащитного, несмотря на нахождение в диспансере.

Как отмечают правозащитники, «шаман» никогда не выглядел взволнованным ни перед заседаниями, ни во время их проведения, а также не жаловался на волнение.

Следующее заседание состоится 12 июля в закрытом режиме. Суд должен решить вопрос о принудительном лечении «шамана» в психбольнице закрытого типа. О каком именно лечебном заведении идет речь, неизвестно.

В марте 2019 года Александр Габышев объявил о своем пешем походе из Якутска в Москву, чтобы «изгнать дух Путина». Осенью 2019 года его задержали в Бурятии и вернули в Якутск, где против него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. В тоже время его поместили в психоневрологический диспансер для обследования, после чего его признали невменяемым. В январе 2021 года он еще раз попытался отправиться в поход на Москву, только теперь на белом коне, но к нему домой пришли медики в сопровождении ОМОНа и доставили в психдиспансер.