Нашаманил – в психушку: Габышева вновь хотят закрыть в психдиспансере на несколько месяцев

Известного якутского шамана Александра Габышева, который собирается пешком дойти до Москвы, чтобы «изгнать демона», во второй раз поместили в психушку. Две недели назад Саша-шаман заявил, что возобновляет свой поход – на этот раз на белом коне.

– 26 января к шаману приехал врач в сопровождении сотрудников полиции, – рассказал «Собеседнику» адвокат Алексей Прянишников. – Александр отказался с ними общаться, дверь не открыл. Позже психдиспансер объяснил визит врача тем, что Александр не пришел к ним на очередной осмотр, хотя состоит на учете. При этом с врачом к шаману прибыло много силовиков, ОМОН, никого из людей не подпускали близко, а в соседнем доме, где живет Сашина сестра, правоохранители закрыли снаружи ставни, чтобы она ничего не видела и не снимала. После чего силовики выломали двери и увезли Габышева. В первый день его поместили в обсерватор, а после получения отрицательного теста на коронавирус перевели в палату психдиспансера. Параллельно администрация лечебного учреждения подала иск о недобровольной госпитализации Габышева.

Такое уже было в мае – июне 2020 года, когда шамана принудительно укладывали в психушку на 2 месяца.

– Как только он начинает делать заявления о возобновлении своего похода, тут же им начинают интересоваться и органы, и психиатры, – продолжает адвокат. – Летом его выписали с обоснованием, что он не представляет опасности для себя и окружающих. А как только он объявил новый поход, за ним сразу пришли.

Адвокат успел пообщаться с шаманом Сашей после его госпитализации.

– Он сказал, что не доверяет врачам, на лечение не согласен, потому что чувствует себя вполне нормально, и скептически относится к судам, – передал Алексей Прянишников слова Габышева. – Параллельно началась проверка того, что шаман якобы не подчинился сотрудникам, которые его задерживали. К нему самому применили электрошокер и дубинки. Это уже почерк – они выводят Александра на эмоции, которые затем приводят в качестве основания для его недобровольной госпитализации. Про следы побоев шаман отмахивается: «До свадьбы заживет». Сейчас его ждет суд, и, если он примет такое решение, Сашу снова могут оставить в закрытом лечебном учреждении на несколько месяцев.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2021 под заголовком «Нашаманил – в психушку».