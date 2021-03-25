"Нечто крайне тревожное": Глава WhatsApp раскритиковал новую "систему слежки" Apple

Мессенджер WhatsApp не станет создавать аналогов системы автоматического анализа пользовательского контента, которую в экспериментальном режиме ввела компания Apple на территории США. Об этом заявил глава WhatsApp Уилл Кэткарт. Он считает такой механизм «массовой слежки» чрезвычайно опасным так как на его использование начнут претендовать различные государства, которые по-разному будут подходить к оценке «противоправного» контента.

«Я считаю, что это неправильный подход и препятствие для конфиденциальности людей во всем мире, — пишет Кэткарт в своем Twitter. — Это созданная и управляемая Apple система слежки, которую можно легко использовать для сканирования личных данных на предмет того, что компания или власти захотят контролировать».

Он считает, что подобная разработка Apple — это «нечто крайне тревожное». Система сможет подвергать анализу не только те фотографии, которые пользователь выложил в публичный доступ, но и те, которые хранятся в его личном iCloud.

Компания Apple создала и намерена внедрить эту систему на своих устройствах, как утверждается, для борьбы с детским сексуальным насилием. Искусственный интеллект будет обрабатывать и сравнивать фотографии из облачного хранилища с другими изображениями и таким образом определять потенциально неприемлемый контент. В случае его обнаружения компания оставляет за собой возможность обратиться в правоохранительные органы.