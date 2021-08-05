Главное к 6 августа: Apple в роли "Большого брата", уход Месси, разморозка цен на масло

США поддержали БДИПЧ ОБСЕ, где ранее заявили, что не смогут наблюдать на выборах в России с учетом требований ЦИК РФ кратно сократить размер делегации. «Мы полностью поддерживаем принципиальную позицию БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоящую в том, что они не в состоянии обеспечить эффективное наблюдение за выборами при подобных ограничениях», — пояснили свою позицию в Госдепартаменте США. Там, впрочем, заверили, что России все равно «не удастся скрыться» от внимания мира на этих выборах.

Глава ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, заверила, что все три дня бюллетени будут находиться в полной безопасности: «Там не то что мышка не проскочит — комар не пролетит» (цитата по РИА Новости). Она также заверила, что кандидаты смогут поставить наблюдателей, которые будут следить за бюллетенями не только три дня, но и две ночи.

С 1 октября правительство перестанет замораживать цены на подсолнечное масло, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. В этот день истекает соглашение о фиксации цен, и продлевать его власти не намерены, передает ТАСС.

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Играх главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и представителя команды Артура Шумака. В их отношении ведется расследование в связи с произошедшим с бегуньей Кристиной Тимановской, которую пытались насильно вывезти из страны после критики чиновников, пишет МОК в своем Twitter. Оба вынуждены покинуть Олимпийскую деревню: «Им предоставят возможность высказаться», — заверили в МОК.

80-летнего ученого Валерия Митько, которого обвиняют в госизмене, лишили права выходить на улицу и «дышать воздухом», несмотря на то, что месяц назад он был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Антон Голубев. Такое решение принял Третий кассационный суд по ходатайству заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева, который решил, что пожилой ученый во время двухчасовых прогулок возле дома может помешать расследованию.

Apple в экспериментальном режиме начнет искать в iCloud владельцев iPad и iPhone данные о сексуальном насилии над детьми. Это будет производиться программно, как утверждается, без нарушения личной конфиденциальности и пока лишь на территории США. В случае выявления пользователей с детской порнографией компания сообщит об этом в правоохранительные органы. Впрочем, среди технических специалистов в США эту идею назвали «ужасной»:

«Представьте, что он [этот инструмент] может сделать в руках авторитарного правительства?» — пишет один из экспертов.

Apple обвиняют в создании инструмента массовой слежки за людьми, напоминающей антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».

Мультсериал «Южный парк» продлили ещё на шесть сезонов и 14 полнометражных фильмов, пишет Bloomberg. Выпускать мультик будут минимум до 2027 года.

Лионель Месси больше не будет играть за футбольный клуб «Барселона», за который выступал с 2003 года, говорится на официальном сайте организации. Ранее спортсмен жаловался на качество работы главного тренера клуба и политику президента «Барселоны».

Китай в течение года передаст развивающимся странам 2 млрд доз вакцины, заявил национальный лидер Си Цзиньпин. Об этом пишет агентство Belga. Также КНР пожертвует $100 млн программе COVAX, которая занимается сбором и распространением вакцин в бедных странах. Ранее Китай уже обещал выделить $3 млрд для поддержки экономик бедных стран.