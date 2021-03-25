МОК удивился оскорблениям трансгендеров на "России 1". Скабеева ответила максимально бестактно

Международный олимпийский комитет потребовал от «России 1» объяснить оскорбительные высказывания в адрес принимающих участие в Играх штангистки-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии и прыгуна в воду Тома Дэйли из Великобритании, который является открытым гомосексуалом. Об этом пишет «Би-би-си».

В МОК считают, что ведущие ток-шоу «Время покажет» и «60 минут» позволили себе лишнего при обсуждении ЛГБТ-спортсменов, а ведущий Анатолий Кузичев и вовсе решил спародировать Хаббард, прийдя в эфир в парике с косичками и назвав трансгендерных людей «психопатами».

Письмо МОК было направлено компании «Телеспорт», владеющей правами на трансляцию Олимпиады, которыми пользуются российские телеканалы.