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МОК удивился оскорблениям трансгендеров на "России 1". Скабеева ответила максимально бестактно

Скабеева ответила на жалобу МОК об оскорблении олимпийцев из ЛГБТ, оскорбив их снова. И, кажется, даже не поняла этого

Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Ольга Скабеева

Международный олимпийский комитет потребовал от «России 1» объяснить оскорбительные высказывания в адрес принимающих участие в Играх штангистки-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии и прыгуна в воду Тома Дэйли из Великобритании, который является открытым гомосексуалом. Об этом пишет «Би-би-си».

В МОК считают, что ведущие ток-шоу «Время покажет» и «60 минут» позволили себе лишнего при обсуждении ЛГБТ-спортсменов, а ведущий Анатолий Кузичев и вовсе решил спародировать Хаббард, прийдя в эфир в парике с косичками и назвав трансгендерных людей «психопатами». 

Письмо МОК было направлено компании «Телеспорт», владеющей правами на трансляцию Олимпиады, которыми пользуются российские телеканалы.

Фото: Скриншот

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева уже попыталась ответить МОК. Впрочем, в её ответе г-жа Хаббард называется «фейковой штангисткой», а также регулярно «меняет» пол. Более того, Скабеева предложила феминистскому сообществу радоваться поражению транс-женщины на Олимпиаде.

«В России есть мужчины и женщины. В жизни и в спорте. Мы не гомофобы. Но ‘баловство’ меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству, — пишет Скабеева в своем Telegram-канале. — И не переживайте так за трансгендера Хаббард, тем более фейковая штангистка завязала со спортом, заняв последнее место. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны».

После последней фразы ведущая ставит улыбающийся смайлик, очевидно, полагая, что замечание является остроумным.

Кроме того, Скабеева заверила, что в «60 минутах» нет никакой цензуры, а темой для обсуждения Хаббард стала, пскольку в студии сочли нечестным, что «мужчины и женщины» выступают вместе.

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