Рожденная мужчиной штангистка примет участие в Олимпиаде. Тяжелоатлеты из РФ недоумевают
В токийских Олимпийских играх штангистка из Новой Зеландии, рожденная мужчиной, может сразиться с женщинами
Международный олимпийский комитет допустил до участия в Олимпийских играх 43-летнюю легкоатлетку Лаурель Хаббард из Новой Зеландии.
Незаурядность ситуации в том, что в 2012 году представительница силового вида спорта сделала трансгендерный переход. Она была рождена мужчиной и лишь последние 9 лет живет с женскими документами
До этого она соревновалась в одной категории с мужчинами, а с 2013 начала соревноваться с женщинами. В 2017 году она успела занять второе место на чемпионате мира в супертяжелом весе.
Хотя скандал в спортивном сообществе возник именно сейчас, но правила из руководства МОК уже с 2015 года позволяют трансгендерным женщинам принимать участие в соревнования, если уровень тестостерона у них на протяжении года ниже десяти наномолей. Таких же правил придерживаются в Международной федерации тяжелой атлетики.
Причем трансгендерной персоне даже не обязательно делать хирургические операции, а достаточно считать себя женщиной, но соответствовать гормональным показателям.
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов назвал такую ситуацию на Олимпиаде странной:
«Спортсмен выступал всю свою жизнь, всю свою карьеру среди мужчин и закончил свою карьеру как мужчина и вдруг в таком возрасте возвращается в спорт в другом образе. Для меня это, как минимум, странно. Я не видел олимпийцев в нашем виде спорта в возрасте 43 лет ни среди мужчин, ни среди женщин. Я очень понимаю спортсменок, которые будут выходить на помост и соревноваться в таком формате»
, – объяснил Агапитов «Интерфаксу».
В сообществах радикального феминизма выступают против такой инклюзии в женском спорте. Так, журналистка и феминистка Джули Байндел настаивает, что пол не может нивелироваться как биологическая категория:
«Как показало одно исследование, опубликованное в прошлом году, ученые обнаружили, что преимущество мужчин в тяжелой атлетике составляет 30% по сравнению с женщинами. И даже когда трансгендерные женщины подавляли тестостерон в течение 12 месяцев, потеря мышечной массы, площади мышц и силы составляла всего около 5 процентов. Даже после снижения уровня тестостерона транс-женщины сохраняют большую часть своей силы и мощи»
Байндел сетует, что МОК прогибается под фанатизмом трансгендерной политики в определении пола, где утверждение, «трансженщины – это женщины» звучит как «мантра».
Сама Лаурель Хаббард признает, что многие не готовы к ее появлению, но, кажется, не собирается отступать.
«Думаю, что даже 10 лет назад мир был не готов к появлению такого спортсмена, как я, - и, возможно, он не готов сейчас. Но я, по крайней мере, почувствовала, что люди готовы рассматривать меня для участия в этих соревнованиях, и это казалось подходящим временем, чтобы надеть ботинки и ударить по помосту»
, – заявляет трансгендерная спортсменка в общении с журналистами.
В 2019 году американская теннисистка и открытая лесбиянка Мартина Навратилова стала персоной нон-грата на ежегодном ЛГБТ-прайде. Будучи одной из первых чемпионок, которые стали выступать против гомофобии в спорте, она назвала безумием, что в женском спорте призовые места стали занимать те, кто созрел и обрел спортивную форму в мужском теле, но впоследствии стал презентовать себя женщиной.
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