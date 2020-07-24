Рожденная мужчиной штангистка примет участие в Олимпиаде. Тяжелоатлеты из РФ недоумевают

Международный олимпийский комитет допустил до участия в Олимпийских играх 43-летнюю легкоатлетку Лаурель Хаббард из Новой Зеландии.

Незаурядность ситуации в том, что в 2012 году представительница силового вида спорта сделала трансгендерный переход. Она была рождена мужчиной и лишь последние 9 лет живет с женскими документами

До этого она соревновалась в одной категории с мужчинами, а с 2013 начала соревноваться с женщинами. В 2017 году она успела занять второе место на чемпионате мира в супертяжелом весе.

Хотя скандал в спортивном сообществе возник именно сейчас, но правила из руководства МОК уже с 2015 года позволяют трансгендерным женщинам принимать участие в соревнования, если уровень тестостерона у них на протяжении года ниже десяти наномолей. Таких же правил придерживаются в Международной федерации тяжелой атлетики.

Причем трансгендерной персоне даже не обязательно делать хирургические операции, а достаточно считать себя женщиной, но соответствовать гормональным показателям.

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов назвал такую ситуацию на Олимпиаде странной:

«Спортсмен выступал всю свою жизнь, всю свою карьеру среди мужчин и закончил свою карьеру как мужчина и вдруг в таком возрасте возвращается в спорт в другом образе. Для меня это, как минимум, странно. Я не видел олимпийцев в нашем виде спорта в возрасте 43 лет ни среди мужчин, ни среди женщин. Я очень понимаю спортсменок, которые будут выходить на помост и соревноваться в таком формате»

, – объяснил Агапитов «Интерфаксу».