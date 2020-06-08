Автора книг о Гарри Поттере раскритиковали за иронию над "менструирующими людьми"

Писательницу Джоан Роуллинг вновь раскритиковали за несогласие с политикой идентичности, ставшей мейнстримом западного ЛГБТ-движения. В соцсетях активно обсуждают высказывание публичной персоны.

Автор книг о Гарри Поттере с иронией прокомментировала текст портала Devex, где женщин назвали «людьми, которые менструируют». Роулинг написала в своем Twitter: «Я уверена, что раньше было слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?»

Речь идет о речевых практиках, которых придерживаются сторонники постмодернистской гендерной критики: человек сам определяет свою гендерную и даже половую принадлежность. Согласно этой этике, обращаться к человеку необходимо так, как он сам того требует, а не ориентируясь на внешние данные.

Ранее теннисистка Мартина Навратилова стала персоной нон-грата ЛГБТ-прайда из-за того, что выступила против участия трансгендерных женщин в любительских спортивных соревнованиях, поскольку их биологические данные, несмотря на прием гормонов, серьезно отличаются от данных большинства спортсменок, рожденных женщинами.