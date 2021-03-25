Трансгендерная штангистка на Олимпиаде осталась без медали, а ее медалистка-соперница – без внимания

Лорель Хаббард, ставшая первой трансгендерной участницей Олимпийских игр, поблагодарила Международный олимпийский комитет (МОК) за «приверженность принципам олимпизма».

«МОК утверждает, что спорт является чем-то доступным для всех, что он инклюзивен», – заявила спортсменка из Новой Зеландии (цитата в переводе телеканала «Матч»).

С 2015 года на Олимпиаде действуют правила, согласно которым трансгендерные женщины могут участвовать наравне с цисгендерными, если их уровень тестостерона не поднимается выше определенных значений в течение года. Критики такого подхода отмечали, что мужчины отличаются не только на гормональном уровне, но крепостью связок, объемом мышечной массы, а также другими показателями.

43-летняя штангистка выступала сегодня, 2 августа, не сумев поднять штангу в трех подходах в рывке, завершив выступление досрочно. Таким образом, Хаббард осталась без медали на международном соревновании.