Трансгендерная штангистка на Олимпиаде осталась без медали, а ее медалистка-соперница – без внимания
Урожденная мужчиной Лорель Хаббард уедет из Токио с соревнований по тяжелой атлетике без призового места
Лорель Хаббард, ставшая первой трансгендерной участницей Олимпийских игр, поблагодарила Международный олимпийский комитет (МОК) за «приверженность принципам олимпизма».
«МОК утверждает, что спорт является чем-то доступным для всех, что он инклюзивен», – заявила спортсменка из Новой Зеландии (цитата в переводе телеканала «Матч»).
С 2015 года на Олимпиаде действуют правила, согласно которым трансгендерные женщины могут участвовать наравне с цисгендерными, если их уровень тестостерона не поднимается выше определенных значений в течение года. Критики такого подхода отмечали, что мужчины отличаются не только на гормональном уровне, но крепостью связок, объемом мышечной массы, а также другими показателями.
43-летняя штангистка выступала сегодня, 2 августа, не сумев поднять штангу в трех подходах в рывке, завершив выступление досрочно. Таким образом, Хаббард осталась без медали на международном соревновании.
Ранее сообщалось, что спортсменка не посещала тренировки из-за повышенного внимания прессы. Обозревательница издания «Спорт-экспресс» Наталья Марьянчик, наблюдавшая за соревнованиями из Токио отметила, что на выступление Хаббард пришло максимальное количество зрителей.
Когда новозеландка закончила свое выступление, зрительские трибуны почти опустели. 21-летняя Китаянка Ли Вэньвэн установила мировой рекорд почти в опустошенном зале.
Журналистка и документалистка Соня Поултман, изначально выступавшая против участия транс-персон в одной категории с женщинами, прокомментировала фото с радостным выражением лица Хаббард после провального выступления:
«Взгляд, который говорит: "Да, я посредственен в этом, но я, наконец, привлек внимание, которое нельзя купить даже за деньги папы". Неважно, что Лорел Хаббард потерпела крах, мужчины не должны участвовать в женских мероприятиях. Конечно, люди злятся».
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