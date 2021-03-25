В Госдуме призвали перенять опыт Apple, организовав массовую слежку за россиянами

Власти России должны последовать примеру компании Apple и начать автоматически отслеживать контент, который появляется на смартфонах россиян и в их социальных сетях, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР). Слежкой за гражданами, по мнению парламентария, должно заняться МВД, а особенное внимание нужно уделить блогерам.

«Считаю такую практику безусловно полезной в перспективе, — объясняет депутат в эфире раидостанции «Говорит Москва». — Сейчас огромное количество блогеров в погоне за популярностью и лайками переходят разумные грани: прикручивают друг друга скотчем к автомобилям, к вертолётам, перекрывают дороги, занимаются рискованной деятельностью для привлечения аудитории».

Свинцов предполагает, что многие соцсети и другие технологические компании вскоре начнут поступать как и Apple, создавая алгоритмы для выявления противоправного контента, а его авторы будут «нести суровое наказание». В качестве примера он приводит деятельность полиции, которая в ручном режиме отслеживает нарушения ПДД в соцсетях. Депутат считает, что если такую деятельность автоматизировать, то «в целом на планете будет больше порядка».

Напомним, что ранее компания Apple заявила о намерении внедрить автоматизированный анализ пользовательского контента, находящегося в облачном хранилище iCloud, для борьбы с сексуальным насилием против детей. В случае, если алгоритм обнаружит детскую порнографию, его увидят модераторы и могут обратиться в правоохранительные органы. Пока система вводится только в США в тестовом режиме.

Впрочем, многие в США выступили с ярой критикой этого нововведения технологической корпорации. Эксперты отмечали, что подобные технологии по сути станут воплощением массовой слежки за американцами, а в случае попадания подобных систем в руки властей авторитарных стран будут использоваться для системного нарушения прав человека.