Сноуден призвал запретить компаниям зарабатывать на ПО для слежки
Международный мораторий Сноуден предложил ввести из-за действий компании NSO Group
Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден предложил решение ситуации с коммерческим вредоносным ПО. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian, Сноуден призвал ввести глобальный мораторий на международную торговлю программным обеспечением для слежки за пользователями и их цифровыми данными.
Так он отреагировал на данные о продаже ПО Pegasus компанией NSO Group. Свой продукт компания предоставляла разведывательным агентства, военным и правоохранительным службам.\
«Единственная причина, по которой NSO делает это, не для спасения мира, а чтобы заработать деньги»
, – настаивает Сноуден.
При этом в самой компании все обвинения отрицают.
Теги: #Эдвард Сноуден
Рубрика: Технологии