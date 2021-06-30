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Сноуден призвал запретить компаниям зарабатывать на ПО для слежки

Международный мораторий Сноуден предложил ввести из-за действий компании NSO Group

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Эдвард Сноуден

Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден предложил решение ситуации с коммерческим вредоносным ПО. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian, Сноуден призвал ввести глобальный мораторий на международную торговлю программным обеспечением для слежки за пользователями и их цифровыми данными.

Так он отреагировал на данные о продаже ПО Pegasus компанией NSO Group. Свой продукт компания предоставляла разведывательным агентства, военным и правоохранительным службам.\

«Единственная причина, по которой NSO делает это, не для спасения мира, а чтобы заработать деньги»

, – настаивает Сноуден.

При этом в самой компании все обвинения отрицают.

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