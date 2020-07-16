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Назад к "кнопке": страх "большого брата", продажа данных, старческий тремор – или просто бедность?

Sobesednik.ru попробовал разобраться, почему россияне стали активно скупать кнопочные телефоны

Фото: pixabay

Сегодня появилась новость: в России увеличился спрос на старомодные кнопочные телефоны. Особенно это заметно по продажам в «М-Видео» и «Эльдорадо». Популярность ретроаппаратов, по мнению экспертов, обусловлена началом дачного сезона и ростом числа трудовых мигрантов.

Ещё на спрос повлияло использование таких телефонов вместо стационарных на «удалёнке» во время пандемии, а также боязнь утечки персональных данных пользователей смартфонов. Кнопочные устройства весьма популярны среди сотрудников закрытых предприятий, так как использование современных гаджетов там запрещено.

Всё это очень интересно, но где же банальное падение доходов населения?

– Первый фактор спроса на кнопочные телефоны – действительно банальный: цена, – считает предприниматель Дмитрий Потапенко. – Кнопочные телефоны – самые дешёвые в ассортиментной линейке любого производителя.

Также я хотел бы напомнить про штуку под названием «демография»: население России дохнет и стареет. Людям возрастной категории, которых становится больше и больше, проще пользоваться кнопочными телефонами или так называемыми «бабушкофонами».

Третий тренд – люди стали подозревать следящего за ними «большого брата». Сейчас длинного пика популярности кнопочных телефонов, скорее всего, не будет, но кнопочные телефоны начнут возвращать себе популярность в РФ благодаря, во многом, второму тренду – старению населения.

- Но всё же на первое место вы ставите фактор цены. СМИ не обратили на это внимания.

- Ну, вы же спрашиваете меня как эксперта, оценивающего потребительское поведение. Видимо, СМИ выгодно обращать внимание на какие-то другие вещи. Я считаю, что падение доходов – важный тренд, поэтому цена имеет большое значение. То, что это выпукло наблюдается в секторе «М-Видео», не имеет большого значения. Я бы советовал обратить внимание на все источники продажи, в том числе интернет.

Многие считают, что возрастные люди не умеют пользоваться интернетом для оформления заказа. Умеют, дело не в этом. Они переходят на кнопочный телефон по причине, мало понятной для молодёжи: координация движений уже не та, тремор мешает пользоваться смартфоном. Проще иметь дело с кнопкой и сразу понимать на экране, во что ты попал пальце.

- По поводу «большого брата». Вы сами, как бизнесмен, пользуетесь кнопочным телефоном для важных переговоров?

- Я нет, но пользуются мои возрастные родители. По тем причинам, о которых я вам сказал.

По поводу «большого брата» и утечки данных неутешительные выводы делает технический консультант Роскомсвободы Вадим Мисбах-Соловьёв:

- В случае, если человек боится того, что данные о нём утекут "государству", бояться смартфонов не имеет смысла, так как самые ценные данные (привязка личности к геолокации и совершённым звонкам) и так есть у операторов связи, и они обязаны её предоставлять по запросу .В случае же боязни утечки данных третьим лицам - переход на "глупые" (антоним к "smart" в слове смартфон) телефоны - это, что называется, решение проблемы слишком кардинальным методом. Как говорится в пословице, "стрелять из пушки по воробьям".

Основной проблемой связанной с утечками данных являются не сами смартфоны, а компании, предоставляющие приложения, которые мы на них (смартфоны) ставим, и которые собирают слишком много информации о нас и неаккуратно её хранят (или намеренно продают её третьим лицам, т.к. нужно понимать, что в современном мире уже давно действует принцип "если ты не платишь за продукт, то на самом деле продукт - это ты").

В последнее время чаще всего утечки персональных данных связаны именно с намеренной законной перепродажей якобы обезличенных данных. В реальности же, при сопоставлении нескольких таких наборов, вернуть данным "лицо" довольно легко. Чем и пользуются как злоумышленники (которые могут быть и мошенниками, и спецслужбами), так и исследователи и даже, в некоторых случаях журналисты, заинтересовавшиеся этой проблемой (вспомнить например, случай с увольнение католического чиновника в Штатах после публикации расследования по поводу такой вот официальной торговли данными.

На втором месте по упоминаемым причинам утечки стоит "не обеспечили должную безопасность хранения/обработки". Здесь может быть виной как желание сэкономить и не нанимать специалистов по безопасности, так и человеческий фактор (невнимательность, оплошность) (см. кейс с утечкой данных из "умного голосования", где из-за невнимательности при настройке оборудования оно было публично доступно для управления (включая возможность скачать пользовательские данные) в течение нескольких месяцев). Сюда же, наверное, стоит отнести и "намеренную продажу данных" сотрудниками (в т.ч. "силовых структур"), имеющими к ним доступ (см. случай с Анной Кузнецовой), т.к. это тоже "человеческий фактор".

Говоря о том, насколько защищены персональные данные россиян - утешительного сказать можно, если честно, довольно мало: не смотря на существующее законодательство по охране персональных данных, существует очень много лазеек, позволяющих разделить данные на несколько "наборов" и объявить о том, что каждый набор по отдельности не составляет "персональные" данные (т.к. сам по себе не позволяет идентифицировать человека) и соответственно не попадает под защиту, и, соответственно, беспрепятственно торговать этими наборами данных (в т.ч. этим занимаются и связанные с государством организации).

Ну и, опять же, у нас уже давно, ещё с "нулевых", как минимум существует, что называется, "национальная традиция" торговли "слитыми" государственными базами данных, содержащими информацию о гражданах.

И как в нулевые можно было купить пару дисков с подобными базами данных на каком-нибудь условном Савёловском рынке в Москве, так и сейчас можно не сильно напрягаясь найти во всевозможных мессенджерах, соцсетях и форумах тех, кто за определённую сумму соберёт огромный объём данных о любом названном вами человеке...

Как можно понять со слов эксперта, «большой» и иные братья пользуются нашими данными с помощью баз этих данных, а не с помощью наших смартфонов. Поэтому, видимо, жать на «кнопку» побуждает всё-таки бедность (мигранты тоже бедность, просто приезжая и более активная) – а также обеспеченная российским здравоохранением и качеством жизни старость.

Николай Васильев

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