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«Скоро к дисковым телефонам вернемся»: россияне оценили новость, что кнопочные телефоны снова пользуются спросом

В сети считают, что это связано с падением доходов населения

Фото: mskagency.ru

Стало известно, что россияне стали чаще покупать старомодные кнопочные телефоны, из-за чего цены на них выросли.

По данным ретейлеров, продажи устройств в натуральном выражении увеличились с четырех процентов до 26, а в денежном - от 18,8 % до 35 %. За первую половину 2021 года в России реализовали 3,1 миллиона таких гаджетов - это на 6,7 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Популярность девайсов, по мнению экспертов, обусловлена началом дачного сезона и ростом числа трудовых мигрантов. Помимо этого, на спрос повлияло использование таких телефонов вместо стационарных на удаленке во время пандемии, а также боязнь утечки персональных данных со смартфонов. Кнопочные устройства весьма востребованы среди сотрудников закрытых предприятий, так как использование современных гаджетов там запрещено.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, что современные смартфоны могут «слушать» своих владельцев без их ведома. Он порекомендовал использовать простые кнопочные телефоны, неспособные подключиться к современным сетям связи, для особо важных переговоров.

В соцсетях с выводами экспертов, в целом согласились, но все же добавили, что одной из причин может быть и обнищание населения.

«Это свидетельствует о «росте благосостояния» граждан страны. Такими темпами мы скоро и к дисковым телефонам вернемся», - грустно заметил читатель.

«Еще часть спроса может быть вызвана тем, что во многих школах, наконец, стали запрещать детям, как минимум младших классов, приносить смартфоны, только кнопочные телефоны для связи с родителями», - рассказывает мама одного из учеников.

«Вообще надо запретить смартфоны, отвлекают народ от просмотра первого и второго канала», - иронично призывает россиянин.

«Это просто потому, что Россия - это «очень правовое» государство. И чем дальше - тем больше людей чувствуют на себе его беспощадную «заботу», - считает москвич.

«Смартфон - это открытая дверь для ворья...» - написал напоследок инженер.
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