"В ясном сознании, смеется и шутит": Певица МакSим восстановилась после комы

Популярная российская исполнительница Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, полностью пришла в себя после тяжелых осложнений от коронавируса. Ранее она на протяжение долгого времени была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с 75% поражением легких и введена в искусственную кому.

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — пишут представители певицы в её социальных сетях.

Г-жа Абросимова поступила в больницу ещё 11 июня, однако тогда тест на коронавирус дал отрицательный результат, но состояние резко начало ухудшаться. Её подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, а затем подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).