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Литва заплатит по €300 проникшим через Беларусь нелегальным мигрантам за их отъезд

Нелегальные мигранты, попавшие в Литву через Беларусь, смогут рассчитывать на 300 евро, если согласятся уехать

Фото: Минобороны Литвы

Правительство Литвы намерено стимулировать отток нелегальных мигрантов, которые въехали в страну через территорию Беларуси, путем единоразовых денежных выплат в размере 300 евро на человека. Об этом заявила глава департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере €300», — приводит её слова ТАСС. Это коснется мигрантов из стран Азии и Африки. При этом рассчитывать на повторную выплату в случае очередного въезда в страну через Беларусь, мигранты уже не смогут.

При этом отмечается, что, по неофициальным данным, решившие незаконно проникнуть на территорию Литвы жители Ирака платят за это порядка 10 тысяч евро, а в ряде случаев даже больше.

Свыше четырех тысяч мигрантов были задержаны при попытке пересечь границу Литвы со стороны Беларуси — это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Вильнюс обвиняет режим Александра Лукашенко в намеренном проводе мигрантов в ЕС, сам непризнанный президент Беларуси также намекал, что власти Республики могут задуматься, нужно ли им препятствовать нелегальной миграции в соседние страны Евросоюза.

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