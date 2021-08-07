В Москве задержали читавшую стихи пожилую коммунистку. Она выступила против репрессий

На Пушкинской площади в Москве полицейские задержали пожилую женщину, которая публично читала стихи, следует из опубликованного на YouTube видео издания RusNews. Об этом также пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на журналиста Сергея Айнбиндера.

На площади женщину называют «тетя Валя» или «Валентина Васильевна». Пенсионерка была участником «схода против политических репрессий», она стояла на площади, читала стихи в рупор и размахивала небольшим советским флагом.

Полицейские схватили женщину и силой затолкали её в служебный автомобиль. Протестующие, которые окружали пенсионерку, — в основном это тоже были пожилые люди — попытались отбить её, но полицейских оказалось больше, и в итоге её увели.

Несколько минут двое правоохранителей старательно запихивали «тётю Валю» в авто. Всё это время собравшаяся вокруг машины толпа отчитывала полицию и упрекала сотрудников, «как им не стыдно». Затем автомобиль уехал.