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Ирак запретил вывозить своих граждан в Беларусь. Оттуда их нелегально отправляют в Литву

Ирак отменил пассажирские перевозки с Минском. Теперь граждан страны можно только вывозить обратно, но не в Беларусь

Фото: Global Look Press

Нелегальные мигранты из Ирака в Литве

Власти Ирака объявили о полной остановке пассажирских перевозок в Беларусь национальными авиакомпаниями. Самолеты будут улетать в Республику пустыми, а возвращаться — с иракскими гражданами, пишет «Медиазона.Беларусь» со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Ирака.

Сколько будет продолжаться запрет на вывоз иракцев в Беларусь, не уточняется, в сообщении официального ведомства говорится, что режим действует «до дальнейшего уведомления».

Такое решение властей Ирака может быть связано с действиями властей Беларуси, которые, как считают в Евросоюзе,  за деньги помогают переправлять нелегальных мигрантов из разных стран в Литву, где уже были задержаны более четырех тысяч мигрантов, что превышает показатель за весь 2020 год в 50 раз.

Власти Литвы винят в происходящем режим Александра Лукашенко и сравнивают подобные действия с террористической деятельностью. В последние дни на белорусско-литовской границе фиксируются случаи, когда граждане Ирака не сумевшие проскочить мимо пограничников, в итоге оказываются заперты: их не пускают ни в Беларусь, ни в Литву. Некоторые из них длительное время проводят под дождем, без пищи и воды — видео с таким содержанием выкладывают белорусские Telegram-каналы.

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