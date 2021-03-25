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Скандал с гимнасткой Авериной: ОКР будет разбираться, Захарова уже разобралась

Россиянка получила серебро на ОИ по художественной гимнастике, хотя победитель потеряла предмет. Скандал перерос в политический

Фото: Global Look Press

Дина Аверина

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что будет требовать от организаторов Олимпиады подробного разбора ситуации с российской спортсменкой Диной Авериной, которая получила второе место в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Российские представители полагают, что выступление россиянки заслуживало лучших оценок, чем ей дали судьи.

«Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире, — заявил г-н Поздняков в своем Instagram. — Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародование его результатов».

Российская гимнастка Дина Аверина набрала 107,650 балла, получив второе место. Золото ушло израильской спортсменке Лине Ашрам, которая победила с небольшим отрывом, набрав 107,800 балла, хотя в упражнении с лентой допустила потерю предмета.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает произошедшее «вопиющим фактом». Она заявила ТАСС, что Аверина выступила «блестяще» и не допустила столь грубых ошибок, как Ашрам.

Скандал, разгоревшийся в России вокруг результатов соревнований по художественной гимнастике, перешел и в политическую плоскость. Ситуацию в своем Telegram-канале решила прокомментировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала произошедшее «русофобской войной против спорта», заявив, что судьи Олимпиады «пошли на подлог», чтобы не допустить победу российской спортсменки.

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