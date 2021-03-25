"Чувствуют себя в романе Кафки": Посол ЕС в России высказался о приговоре Калви

Желание международных инвесторов привлекать средства в российские компании пострадает от решения Мещанского суда Москвы по делу американского инвестора Майкла Калви и его коллег, как и весь бизнес-климат в целом, уверен официальный представитель Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Напомним, что накануне был вынесен приговор по делу инвестфонда Baring Vostok, фигурантов которого признали виновными в растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Основатель фонда Майкл Калви получил условный срок в 5,5 лет, а его партнеры — условные сроки от 4 до 5 лет. Таким образом они лишаются и возможности покидать страну в течение всего этого времени.

«Вынесение судебного приговора господину Филиппу Дельпалю [партнер фонда, получил 4,5 года условно] по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов в России. Коммерческие споры не должны рассматриваться уголовными судами», — считает посол Эдерер.

Он также отмечает, что фигуранты этого дела, как ему кажется, «чувствуют себя так, словно оказались в романе Кафки "Процесс"», передают его слова РИА Новости.