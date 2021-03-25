Сегодня, в 13:20

"Чувствуют себя в романе Кафки": Посол ЕС в России высказался о приговоре Калви

Посол Евросоюза в РФ считает, что приговор по делу Baring Vostok приведет к ухудшению бизнес-климата в России

Фото: Global Look Press

Сергей Лавнов и Маркус Эдерер

Желание международных инвесторов привлекать средства в российские компании пострадает от решения Мещанского суда Москвы по делу американского инвестора Майкла Калви и его коллег, как и весь бизнес-климат в целом, уверен официальный представитель Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Напомним, что накануне был вынесен приговор по делу инвестфонда Baring Vostok, фигурантов которого признали виновными в растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Основатель фонда Майкл Калви получил условный срок в 5,5 лет, а его партнеры — условные сроки от 4 до 5 лет. Таким образом они лишаются и возможности покидать страну в течение всего этого времени.

«Вынесение судебного приговора господину Филиппу Дельпалю [партнер фонда, получил 4,5 года условно] по делу Baring Vostok окажет дальнейшее негативное влияние на бизнес-климат и доверие инвесторов в России. Коммерческие споры не должны рассматриваться уголовными судами», — считает посол Эдерер. 

Он также отмечает, что фигуранты этого дела, как ему кажется, «чувствуют себя так, словно оказались в романе Кафки "Процесс"», передают его слова РИА Новости.

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 5 дней назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 4 дня назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 2 недели назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 30 минут назад

"Нечто крайне тревожное": Глава WhatsApp раскритиковал новую "систему слежки" Apple

Общество 1 час назад

В Госдуме призвали перенять опыт Apple, организовав массовую слежку за россиянами

Политика 2 часа назад

Литва заплатит по €300 проникшим через Беларусь нелегальным мигрантам за их отъезд

Общество 3 часа назад

Милонов: Рекламу фастфуда нужно запретить, чтобы туда стеснялись ходить, как в секс-шопы

Общество 4 часа назад

Главное к 7 августа: Путин о пролетариате, Костин собрал все ордена, смертность от ковида

Политика 5 часов назад

Инвестиции привлекли условно. Майклу Калви запретили 5,5 лет покидать Россию

Политика 16 часов назад

В Пензе таможенник закрыл оппозиционный телеграм-канал и извинился перед губернатором

Общество 17 часов назад

Признанный виновным в убийстве критиковавшего Кадырова блогера чеченец получил пожизненное

Политика 18 часов назад

Блогер раскаялся в том, что в 2013 году по заказу вел кампанию "ЛГБТ за Навального"

Общество 19 часов назад

"План Кудрина провалился еще до старта": профессор Кричевский не оценил рвения главы СП

Общество 20 часов назад

Пока вы были на работе 6 августа: Мигранты снова дрались, а Навального снова судили

Общество 20 часов назад

А был ли Гордон?

Политика 20 часов назад

"Пиши пропало": россияне задали Путину неудобные вопросы

Политика 20 часов назад

Антон Фургал: "Повод для беспокойства есть, но нас не сняли с выборов"

Политика 21 час назад

Партия "Новые люди" сформирует пул наблюдателей за электронным голосованием в Москве

Политика 22 часа назад

РКН предупредил Facebook, что может расценить блокировку Прилепина как вмешательство в выборы

Общество 22 часа назад

"Подозрительно": россияне заподозрили неладное в побеге убийцы "колбасного короля" из ИВС

Политика 22 часа назад

Политолог Максим Жаров: Аваков станет президентом Украины

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика