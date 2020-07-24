Балуева Анна
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Дочь Марка Захарова выдавливают из Ленкома: кто и зачем плетет интриги в легендарном театре

Фото Александры Захаровой "выбросили" из кабинета ее отца. Кроме того, директор театра Марк Варшавер решил заменить Захарову Анной Большовой в спектакле "Вишневый сад"

Фото: Андрей Струнин

Александра Захарова

Для Александры Марковны Захаровой в театре, который носит теперь имя ее отца, видимо, настали непростые времена. На роли, которые она играет, вводят других актрис. Роль в спектакле «Ва-банк» уже репетирует артистка Есенина. А 7 июня директор Марк Варшавер вывесил приказ о вводе в «Вишневый сад» Анны Большовой – и тоже на роль, которую играет Александра Захарова.

Вишенка на торте: в тот же день исчезла фотография Александры из кабинета ее отца, Марка Захарова, где она висела 30 лет в ряду других ленкомовцев. Сама актриса подтвердила «Собеседнику», что она приехала на репетицию и ей сразу же рассказали, что директор «выбросил из кабинета» фотографию. От подробных комментариев Александра Марковна отказалась.

Но если это мемориальный кабинет, музей Захарова, как всех уверял директор Марк Варшавер, то там нельзя ничего трогать. Причем собственная фотография М. Б. Варшавера в кабинете Захарова висит на самом видном месте – прямо над столом легендарного худрука.

Кажется, что после откровенного, вызвавшего общественный резонанс интервью Людмилы Поргиной, которое она дала «Собеседнику», раскритиковав то, что происходит теперь в Ленкоме, директор Варшавер только сильнее стал закручивать гайки. Он ускоренными темпами вводит во все знаковые спектакли по несколько артистов на одну роль. Стараниями директора серьезные изменения претерпела легендарная постановка Захарова «Женитьба Фигаро». Дмитрий Певцов снят с роли Фигаро (переведен на роль графа Альмавивы), Наталью Щукину сняли с роли Сюзанны, сняты с ролей Сергей Степанченко и Александр Лазарев. А новых вводов в «Фигаро» – целых 13! И это в основном совсем не известные публике актеры.

Захаров не любил вторые составы, не любил дублеров: знал, что зрители идут смотреть на знаменитого актера, а все остальное – профанация. Не было дублеров ни у Абдулова, ни у Леонова, ни у Броневого, ни у Певцова, ни у Инны Чуриковой. Теперь есть. Но интерес к Ленкому, где когда-то были сплошные аншлаги, падает – и это несмотря на разреженную пандемийную рассадку и почти что шесть миллионов, потраченных, как указано на сайте госзакупок, на «Оказание услуг по размещению информации о репертуаре».

Недавно директор снял с репертуара спектакль «Попрыгунья», поставленный Марком Захаровым в 2013-м. А на днях стало известно, что убран из репертуара и «День опричника» 2016 года. Таким образом, Ленком Марка Захарова к юбилейному 95-му сезону лишился еще одного спектакля Марка Анатольевича. Роли в этих спектаклях играли ведущие актеры театра, включая и Александру Захарову, которая, возможно, попала в особую немилость к директору Варшаверу.

Редакция готова предоставить ответное слово дирекции Ленкома.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Дочь Марка Захарова выдавливают из Ленкома».

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