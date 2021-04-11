"Вкалывать до последнего вздоха": Певцов выступил за отмену пенсионной реформы

Актер Дмитрий Певцов в личном Instagram опубликовал обращение к чиновникам с требованием «повернуть вспять» пенсионную реформу.

«Пенсионная реформа лишила половину мужчин права на пенсию. Я бы даже сказал – права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, а в 32 регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет», — пишет актер.

Певцов напоминает о проблемах с трудоустройством, которые усугубились в последнее время пандемийными обстоятельствами. Именно работников старшего возраста сначала отправляют переждать тяжелые времена на удаленке, а после первыми пускают под сокращение.

«Вкалывать до последнего вздоха – разве это социальное государство?» — спрашивает Певцов.

Вместе с тем актер уверен, что из-за занятости бабушек и дедушек молодое поколение откладывает планы на рождение детей.