"Мы обнищали!": Певцов и Дроздова заявили о проблемах с деньгами

Актерская пара уже нашла способ пополнить семейный бюджет.

Многолетний творческий и семейный союз Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова имеет тысячи поклонников. Зрители обожают работы артистов не только в театре (Певцов служит в «Ленкоме», Дроздова – в «Современнике»), но и в кино.

Однако оба уже несколько лет не появляются на экранах в новых фильмах, да на сцену они не выходят продолжительное время из-за пандемии коронавируса.

Однако Ольге и Дмитрию есть чем порадовать зрителей. На днях звезды дали совместную пресс-конференцию в РИА Новости, в ходе которой рассказали о своих новых работах.

– В кино я работаю с молодыми режиссерами-дебютантами, – рассказала Ольга Дроздова. – На проходящем в эти дни ММКФ представлен фильм «Зеркало Гезелла», в котором я сыграла главную роль, эту картину как раз поставил режиссер-дебютант.

Дроздова призналась, что последние 9 лет не получала в «Современнике» новых ролей. Но актриса подчеркнула: она не жалеет об этом. «Видимо, это время было дано мне для чего-то другого», – прокомментировала Ольга.

– Сейчас в «Современник» пришла «молодая банда», – говорит Дроздова, – и один из молодых режиссеров предложил мне поучаствовать в новом спектакле «Свой хлеб».

Есть что рассказать и Дмитрию Певцову, который не баловал зрителя кинопремьерами последние 2 года.

– Кино у меня давно нет, – констатировал артист, – хотя сейчас поступило предложение, довольно любопытное. Я даже захотел сниматься в кино...

– Обнищали слегка, пора уже, – с полуулыбкой перебила супруга Ольга Дроздова.

Дмитрий Певцов на секунду опешил, но быстро нашелся: «А... ты в этом смысле». И перевел тему на театр.

– Что касается театра, я прочитал роман Евгения Водолазкина «Авиатор», – сказал Дмитрий. – Эту книгу, и не только эту мне посоветовала прочесть жена. Ольга читает за двоих, все хорошее в моей жизни от моей жены… Эта книга перевернула меня настолько, что я захотел как актер участвовать в передаче этого материала зрителю в театре. Возникла мысль поставить спектакль. Инсценировку должен делать режиссер, как я понимаю, чейчас самая большая проблема – найти режиссера. Я бы очень хотел, чтобы «Авиатор» появился именно в «Ленкоме», – поделился мечтами Певцов.