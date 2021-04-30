Актриса "Ленкома" Александра Захарова поддержала установку памятника Лужкову в Москве

Депутаты Госдумы предложили назвать одну из московских улиц или площадей в честь экс-мэра Лужкова.

Соответствующее письмо с подписями 30 депутатов (среди них и Геннадий Зюганов, и Сергей Неверов, и Александр Хинштейн) отправлено действующему главе столицы Сергею Собянину.

Депутаты перечисляют заслуги Лужкова, в том числе и введение им бесплатного проезда в московском транспорте для пенсионеров, и ежемесячные доплаты к пенсиям.

«При всей неоднозначности фигуры Лужкова – для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в «лихие 90-е», и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города», – высказался Хинштейн.

После кончины Лужкова в декабре 2019 года президент Владимир Путин заявил, что память о Лужкове нужно увековечить, подчеркнув, что потерянное в 2010-м доверие к его действиям восстановлено.

Идею думских депутатов прокомментировала Sobesednik.ru ведущая актриса «Ленкома» Александра Захарова.

– В жизни ко всему привыкаешь – и к плохому, к сожалению, привыкаешь, и ко всему хорошему, слава богу, тоже. Забываешь, что бывала Москва и тёмной, и мрачной, и с пустыми магазинами.

Сегодня, идя мимо Храма Христа Спасителя, устремлённого в небеса, забываешь, что когда-то на этом месте был довольно жуткий и неуместный бассейн, и воспринимаешь Храм как должное, хотя он там стоял не всегда, а был восстановлен Юрием Лужковым. Как и Иверские (Воскресенские) ворота, тоже были возвращены на Красную площадь Юрием Михайловичем, и я счастлива тем, что на это его уговорил мой отец.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

– Я буду рада, если именем Лужкова назовут какую-нибудь улицу или площадь, или даже поставят ему памятник, но дела человеческие тоже сохраняют память о людях.

Тем более что делами градоначальников мы пользуемся вообще ежедневно. К сегодняшним красивым и светлым улицам мы давно привыкли, это кажется обыденным. А вообще-то Москва сегодня – один из самых красивых городов мира, когда к Москве подлетаешь – сверху видно, как она вся светится.

Я очень люблю Москву, я родилась в Замоскворечье, и это мой родной город, который, конечно же, заслуживает хорошего градоначальника, мэра, который любит Москву и заботится о ней и делает жизнь горожан удобной.

Когда надо было ставить памятник отцу, мне позвонил Александр Рукавишников, наш гениальный скульптор, и сказал: «Приезжай сейчас ко мне в мастерскую».

– И когда я выяснила, сколько километров мне нужно проехать от дома по Ленинградскому шоссе, потом по Москве, тут меня взяла оторопь – потому что расстояние и, главное, пробки могли растянуть эту поездку дня на два!

Но оказывается, теперь есть хорда, идущая сквозь город, на нее выезжаешь – и уже через три минуты преодолеваешь без проблем огромный путь. Это удивительно. Но через некоторое время ты воспринимаешь это как должное. Что уж говорить о прекрасных деревьях, высаженных вдоль всех городских магистралей. А развязку на Ленинградском, которая была открыта несколько лет назад 17 июня, я восприняла как подарок на свой день рождения.

Фото: Роман Денисов / Global Look Press

Наш театр теперь переименован в Ленком Марка Захарова, и я очень благодарна за этот шаг мэрии, потому что Марк Захаров создал свой, ни на кого не похожий театр, свою школу, так же, как и свой неповторимый кинематограф.