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Открытие памятника Марку Захарову напоминало похороны Ленкома. Видео

Культура и ТВ
18:04, 19 октября 2020

Открытие памятника Марку Захарову напоминало похороны Ленкома. Видео

Сегодня, в понедельник, 19 октября на Новодевичьем Александра Захарова открыла памятник своему отцу – Марку Захарову.

Не одна, разумеется, – на Новодевичьем кладбище собрались все звезды Ленкома и друзья Марка Анатольевича. Александр Ширвиндт, Михаил Швыдкой, Дмитрий Певцов, Игорь Крутой, Антон Шагин, Людмила Поргина, Сергей Степанченко, Александр Галибин, – в общем, на самом деле, много известных людей. Ровно к 12-ти приехала Инна Чурикова с мужем Глебом Панфиловым.

«Откройте ворота, пожалуйста, Инна Михайловна приехала, давайте пропустим машину», – попросил кто-то из Ленкома охрану при входе. Машину оставили недалеко от могилы Ельцина – Захаров похоронен в двух шагах. 

«Ты меня не узнал в маске?» – шутит Инна Михайловна, видя замешательство Дмитрия Певцова. «Просто боюсь обнять, вирус же», – и все же обнимает вытянутыми руками Народную артистку СССР Певцов. Александр Ширвиндт в своей манере подкалывает Инну Михайловну: «А тебе, знаешь, маска идет». У него самого маска под подбородком – ну потому что камеры снимают и положение обязывает.

Открыл памятник автор, скульптор Александр Рукавишников. Потом было небольшое богослужение (очень холодно все же было). А после – говорили про Марка Захарова. 

Дмитрий Певцов говорил о любви:

– Во всем, что он делал, как бы много там ни было иронии, была любовь и добро. Фильмы его останутся, а спектакли – дело такое: они рождаются, живут и умирают. Может быть, «Юнона» будет вечна. Мы благодарны Марку Захарову за любовь, веру и надежду, за все его спектакли и за всю его жизнь. Низкий поклон.

Михаил Швыдкой, давний друг Марка Анатольевича и его семьи, сказал, что Захаров был очень театральным человеком, знал театр как мало кто, знал все его скандалы и события. Вспоминал, как великая «Аллилуйя» из «Юноны» вызывала огромное напряжение у чиновничества. И о том, что Захаров останется легендой, более правдивой, чем жизнь. Он – навсегда.

Александр Ширвиндт все это время, прикрывая огонек свечи свои клетчатым кепи и глядя как будто внутрь себя, о чем-то думал. Потом сказал:

– Ну что, все уже здесь, я смотрю. Марику бы понравилось, что памятник открывают в масках. Он бы точно поставил «Мистера Икса» с ариями. Я знаю, 62 года – довольно большой срок общения. И сейчас вот на кладбище, как и везде, надо ходить в маске. Они очень боятся, что мы заразим тут всех! – показывает Александр Анатольевич на могилы знаменитых людей…

– Ты молодец, Саша, это прекрасный памятник, – повернулся Ширвиндт к Александре Захаровой, – ты правильный памятник выбрала. В нем сочетаются игра и монументальность (памятник выполнен в виде креста и театральных кулис. – Прим. Sobesednik.ru).

Лейтмотивом всех выступлений, надо сказать, было сожаление о том, что из Ленкома ушла жизнь и что сейчас в Ленкоме очень грустно и скучно.

– Нам очень не хватает вас, Марк Анатольевич, – говорили ленкомовцы, – всем нам, и Абдулову, и Янковскому, и Татьяне Пельтцер, и Караченцеву, и Леонову, и Броневому давал вдохновение и полет. Такого мастера, как Марк Анатольевич, в Ленкоме уже никогда не будет. И я не знаю, как мы будем теперь без вас. Без Марка Анатольевича жизнь тосклива.

– Он был фантастической личностью, – Инна Чурикова рассказывала о Марке Захарове с искренней любовью, говорила о его нравственности, сочетая восхищение с юмором: он был породистый, настоящий режиссер.

Марк Анатольевич, без вас скучно, второго такого мы не найдем, но хотелось бы. Мне хочется много говорить, но пожалуй, надо заканчивать, – хотя после Инна Михайловна еще много говорила о мужской красоте Захарова, – и внешней и внутренней, и как в него все были влюблены…

– Саша, дорогая! – воскликнула Инна Михайловна, обнимая дочь Захарова. – Мы с тобой, помни. Мы тебя поддерживаем и всегда поддержим.

Нынешнего руководителя Ленкома Марка Варшавера на открытии памятника не было. Возможно, он заболел – время сами знаете какое. Но тем не менее рядом с памятником Марку Захарову ни слова не было сказано о том, кто его заменил в Ленкоме – о Марке Борисовиче. Ни слов благодарности, ни слов «надеемся на новые свершения». Было ощущение, что никто из ленкомовцев на «свершения» уже не надеется. Иллюзий нет. Ленкома Марка Захарова тоже, по сути, уже нет.

И когда Александра Захарова говорила о том, кто ее поддерживал весь этот траурный год, она поблагодарила актеров Ленкома.

– Подчеркиваю: я благодарна актерам, – довольно значительно повторила Александра Марковна. 

Пока все камеры смотрели на Захарову, Дмитрий Певцов, уходя, оставшись «без присмотра» телекамер, поклонился могиле мастера до земли.

Теги: #Знаменитости #Людмила Поргина #Ширвиндт #Театр #Певцов #Ленком #новости звезд #Крутой #Инна Чурикова

Рубрика: Культура и ТВ

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