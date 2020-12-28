Артистка "Ленкома" о Боякове: "Предложил роль, от которой невозможно отказаться"

Актриса театра «Ленком» Анна Большова рассказала, почему решила появиться на сцене МХАТ имени Горького. Напомним, артистка получила роль Любови Раневской в премьерной постановке «Вишневого сада» по пьесе Антона Чехова.

По словам Большовой, летом с ней связался худрук МХАТа Эдуард Бояков, с которым она работала около 17 лет назад. «Он предложил роль, от которой невозможно отказаться», – призналась актриса в интервью NEWS.ru, добавив, что в «Ленкоме» к ее решению отнеслись спокойно, поскольку подобная практика является частью специфики профессии.

Большова пояснила, что помимо деятельности на основном месте работы актерам приходится еще «много чем заниматься», а в «родном» театре бывает не так много много ролей. «Обеспечить всех главными, значимыми ролями невозможно. Поэтому если вдруг случается интересное предложение и оно не идет в разрез с основным местом работы, конечно, ты соглашаешься», – сказала Большова.

Ранее на сцене МХАТ имени Горького прошла премьера спектакля «Лавр». Главную роль сыграл еще один актер «Ленкома» Дмитрий Певцов.