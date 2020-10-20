"Это победа Дорониной": актер МХАТ отсудил у театра 380 тысяч рублей

Руководство МХАТ имени Горького проиграло суд с артистом Дмитрием Корепиным, сокращение которого признано незаконным.

Артист Дмитрий Корепин подал сразу три иска в суд на МХАТ имени Горького, где он работает с 2014 года. Напомним, что конфликт у актера с руководством театра начался, когда МХАТ возглавил Эдуард Бояков. Именно тогда с поста худрука сместили Татьяну Доронину, а артистам предложили подписать срочные договора. Группа актеров, среди которых был и Корепин, отказались что-либо подписывать и публично выступили с требованием вернуть в театр Татьяну Васильевну.

– Тогда Бояков мне откровенно сказал, что все сделает, чтобы меня в театре не было, – рассказывает Sobesednik.ru Дмитрий. – Меня убрали со всех ролей и выплачивали только голую ставку – 25 тысяч рублей. Когда я дал интервью в прессе, меня вызвали в отдел кадров, заставили написать объяснительную, что я, мол, нарушил какой-то кодекс этики театра, который лично я никогда не подписывал. Мне вынесли выговор за публичные высказывания о театре и о худруке.

По словам артиста, затем с ним несколько раз разговаривал юрист театра. И намекал, что Дмитрию лучше бы написать заявление об уходе по собственному желанию и добровольно перейти на срочный договор. Но Корепин понимал, что если сделает это, то договор с ним вряд ли будет продлен. В результате Дмитрия сократили, когда началась пандемия.

– Я подал в суд, – продолжает Корепин. – Первый иск о лишении меня зарплаты, второй – о незаконном выговоре, и третий – по поводу сокращения. Восемь месяцев длились судебные разбирательства.

И вот сейчас суд признал незаконным сокращение и вынесение мне дисциплинарного взыскания. Назначили компенсацию в 380 тысяч рублей за то время, пока я не работал. Самое любопытное, что во время судебного процесса, понимая, что проиграют, юрист театра предлагали моим юристам выплатить мне 300 тысяч, чтобы я отозвал иски. Но я решил идти до конца. Есть такие понятия, как совесть и достоинство, которые не продаются. Мне хотелось доказать, какая несправедливость творится во МХАТе с приходом нового руководства. И я рад, что доказал.