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Стала известна зарплата 87-летней Татьяны Дорониной в МХАТ

Культура и ТВ
16:41, 19 октября 2020

Стала известна зарплата 87-летней Татьяны Дорониной в МХАТ
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Как узнал Sobesednik.ru, болеющая актриса вынуждена сама оплачивать свое лечение в санатории, хотя испытывает проблемы с получением оклада.

В последнее время 87-летняя Народная артистка СССР Татьяна Доронина проживает в подмосковном санатории. За кулисами МХАТа имени Горького, где Татьяна Васильевна много лет была художественным руководителем, а сейчас номинально является Президентом этого театра, говорят, что актриса плохо себя чувствует.

– Она сама оплачивает свое лечение, – делится с Sobesednik.ru источник, близкий ко МХАТу. – Слышал, что один день пребывания в этом санатории стоит 27 тысяч рублей. В театре ей полагается зарплата. По-моему, раньше она получала 400 тысяч в месяц, а теперь – вдвое меньше.

Но получить их она не может, потому что перевод денег на карту по каким-то причинам невозможен. Могут только выплатить наличными, а приехать в театр Татьяна Васильевна из-за плохого здоровья не может. Думаю, и не хочет, после того, как с ней подло поступили. Только вот не понимаю: почему люди из МХАТа не могут привезти ей эти деньги?! А ведь там уже скопилась приличная сумма!

В самом театре на просьбу Sobesednik.ru прояснить ситуацию нам ответили, что эта информация не соответствует действительности. 

– Задолженности перед Татьяной Васильевной у театра нет, заработную плату она получает без задержки и в срок, – прокомментировали в пресс-службе МХАТа имени Горького.

А вот рассказать подробности отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Теги: #Знаменитости #Доронина #МХАТ #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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