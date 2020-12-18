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"Нужно захоронить": Певцов признался, что не хотел бы встретиться с душой Ленина

Культура и ТВ
11:56, 18 декабря 2020

"Нужно захоронить": Певцов признался, что не хотел бы встретиться с душой Ленина
Global Look Press
Global Look Press

Актер Дмитрий Певцов считает, что тело Владимира Ленина нужно захоронить, но затруднился назвать подходящее место.

«Конечно, нужно захоронить. Но он неспроста лежит на Красной площади. Наш президент – православный человек – он знает», – приводит NEWS.ru слова артиста. 

Певцов отметил, что у Кремля захоронено большое число других деятелей, однако при этом они погребены. Актер убежден, что похороны Ленина должны «когда-то» состояться. 

«Не знаю, где находится душа этого человека, но я бы не хотел с ней встретиться там», – признался артист. Он не смог уточнить, в каком месте следует, по его мнению, захоронить тело Ленина, добавив, что проблема требует детального рассмотрения.

Напомним, этой осенью Союз архитекторов объявил в рамках фестиваля «Зодчество» конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея, где находится тело Владимира Ленина. Идея вызвала резко негативную рекцию у российских коммунистов и широкий резонанс в СМИ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу «грязной провокацией». В итоге конкурс убрали из программы фестиваля.

Теги: #Путин #Певцов

Рубрика: Культура и ТВ

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