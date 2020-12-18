"Нужно захоронить": Певцов признался, что не хотел бы встретиться с душой Ленина

Актер Дмитрий Певцов считает, что тело Владимира Ленина нужно захоронить, но затруднился назвать подходящее место.

«Конечно, нужно захоронить. Но он неспроста лежит на Красной площади. Наш президент – православный человек – он знает», – приводит NEWS.ru слова артиста.

Певцов отметил, что у Кремля захоронено большое число других деятелей, однако при этом они погребены. Актер убежден, что похороны Ленина должны «когда-то» состояться.

«Не знаю, где находится душа этого человека, но я бы не хотел с ней встретиться там», – признался артист. Он не смог уточнить, в каком месте следует, по его мнению, захоронить тело Ленина, добавив, что проблема требует детального рассмотрения.

Напомним, этой осенью Союз архитекторов объявил в рамках фестиваля «Зодчество» конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея, где находится тело Владимира Ленина. Идея вызвала резко негативную рекцию у российских коммунистов и широкий резонанс в СМИ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу «грязной провокацией». В итоге конкурс убрали из программы фестиваля.