Зачем Дмитрий Певцов устроил "отповедь" Познеру в образе Сталина?

Актер и телеведущий поспорили о мракобесии и гомосексуализме...

Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина ответил телеведущему Владимиру Познеру по поводу его, Познера, толерантного отношения к гомосексуализму и оправданию абортов. Сторонников запрета абортов Познер назвал мракобесами. Спор по «доброй» традиции диванно-виртуальных боев вышел на уровень «вали отсюда, предатель».

«Для тебя (актер в записанном ролике сразу перешел на «ты». – К.Б.) гомосексуализм и убийство детей в утробе матери есть просвещение и прогресс», – сделал вывод Певцов. А завершил спич откровенно хамскими советами: «Володя, всем ясно, да ты и сам много раз говорил об этом, что ты не любишь эту страну. Ты в ней чужой. Я так тебе скажу, как старый партийный товарищ: ты ей совсем чужой. Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель своей родины. Не надо здесь жить. Во Франции у тебя есть недвижимость на Лазурном Берегу. Уезжай туда. Молчи. Не надо гадить в России. Прошу тебя, пожалуйста».

Познер отвечать Певцову не счел нужным, а вот Иван Ургант за коллегу и друга заступился: «Я, с одной стороны, хочу Владимира Владимировича Познера поддержать, но с другой – не хочу раньше времени совершать каминг-аут», – отшутился Иван в своей программе. В качестве примирительного шага Ургант предложил Певцову поехать с ним вместо Познера в Голландию и снять фильм «По самые Нидерланды». Естественно, это тоже была шутка, но актер предложение рассмотрел всерьез. Правда, отверг его, сославшись на плотный график до весны.

Смягчить стального Певцова с помощью Урганта вообще вряд ли получится: актер сообщил, что рвался к нему в эфир, но попасть не смог: «Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение».

Тому, что Дмитрий Певцов выступил в ролике в образе Сталина, к которому он не так давно так же публично признавался в уважении, есть причина. В его родном Театре Ленком только что сыграли премьеру спектакля «Капкан» по произведениям Владимира Сорокина, и ему досталась роль вождя. Актер счел, что предложение Познеру покинуть страну будет убедительнее, если он запишет обращение, оставшись в кителе генералиссимуса.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2019 под заголовком «Певцов – Познеру: "Не надо гадить в России"».