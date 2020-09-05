Назло Дорониной: Анна Большова получила роль Раневской во МХАТ

Коллеги и друзья Татьяны Дорониной возмущены тем, что происходит в театре после ее увольнения.

Почти два года длится противостояние актёров МХАТ имени Горького, которым руководила Народная артистка СССР Татьяна Доронина, с новым начальством. Коллектив так до конца и не принял художественного руководителя Эдуарда Боякова и его заместителей.

О том, что происходит за сценой легендарного театра в начале нового сезона, Sobesednik.ru рассказали коллеги и друзья Татьяны Васильевны, которые переживают за великую актрису и до сих пор возмущаются тем, как ловко ее лишили ее же детища.

– Произошло всё чудовищно, – утверждает знаменитый драматург, друг Татьяны Дорониной. – Танечка сыграла в «Вассе Железновой», дали занавес, долго не смолкали аплодисменты. Она шла – счастливая – с букетами цветов, подаренных зрителями. Ждала, что триумвират Бояков, Прилепин и Пускепалис подойдут к ней и поздравят с вступлением в должность президента театра, но этого не произошло. Триумвират смотрел на неё стеклянными глазами.

На глазах снимали её портреты. У Дорониной была шикарная юбилейная галерея, которую тоже потом уничтожили, как и гримерную, из которой вынесли вещи и даже икону. На полу валялись фотографии Дорониной, по краям стен стояли её стулья. Это было чудовищно!

«А как же худсовет? Как же мои полномочия?» – спросила Доронина. Но ответа не получила. Она поняла, что её жестоко обманули...

– Таня просила не трогать спектакль «Три сестры», но там сделали рокировки, – добавляет другой друг актрисы. – В «Вишнёвый сад» на роль Раневской она ввела вместо себя прекрасную, талантливую актрису, красавицу Лидию Матасову. Лида играла эту роль два года. Бояков видел этот спектакль, восхищался. Но теперь эту роль репетирует Анна Большова из «Ленкома».

По сюжету пьесы Антона Чехова, Раневской было чуть за сорок, почти как сейчас Анне. Но, простите, «за сорок» во время Антона Павловича и «за сорок» сейчас – разные вещи. Большова смотрится просто девочкой!

Опрошенные Sobesednik.ru театральные деятели в один голос говорят о том, что МХАТ без Дорониной стал совсем другим. И по их мнению, театр изменился не в лучшую сторону.

– Татьяна Васильевна – человек уникальный. Ум у нее светлый, память чудесная. Вера Васильева играет в 95 лет, Иван Краско восхитителен на сцене в свои без двух недель 90. Зельдин выходил на сцену в 101 год, – приводит примеры коллега Дорониной. – Вы пришли в намоленный монастырь, так соблюдайте устав! Нам говорят: «Ой, все помещения теперь заняты. Теперь и кофе люди смогут попить, и книжку купить». Кофе и так пили, а книги в театре не обязательно продавать. Это не магазин, в конце концов. И уж, конечно, не клуб. Но Бояков видит это по-другому, здесь теперь проводятся занятия йогой.

Татьяна Доронина // Global Look Press

– У Татьяны Васильевны были свои любимчики?

– Она всех опекала, многих продвигала. Доронина написала письмо в защиту актёра Александра Титоренко, он судился, и его восстановили на работе. Продолжаются суды у Дмитрия Корепина, которого Татьяна Васильевна считала очень перспективным артистом. Дмитрий до сих пор судится из-за увольнения в пандемию.