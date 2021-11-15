QR-коды поехали с гастролями, «Мемориал» в законе, «обнуление» пригодилось в ФСБ: Главное за 15 ноября

Законопроект правительства о QR-кодах, несмотря на слухи, будто его примут в срочно порядке, отправился собирать отзывы в регионах. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, также предложению должны дать оценку Совет Федерации, Счетная палата и Общественная палата. Обсуждения продлятся до 14 декабря, а значит предложение в теории могут принять до конца года.

Впрочем, коммунисты, активно критикующие предложение, отсрочиванию радуются: «Кампания массированного общественного давления на депутатов Госдумы дала результат, — пишет депутат, член ЦК КПРФ Сергей Обухов. — В общем, QR-кодизационный «блиц-криг» пока не прошел! Нет санитарному перевороту!».

Опасения экспертов частично подтвердились: во время Всероссийской переписи населения коронавирусом заразились более трех тысяч работников, ходивших по квартирам. Скольких людей они могли заразить, неизвестно. Глава Росстата заверил, что заболевшие переписчики получат компенсацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, как Путин относится к деятельности «Мемориала»*. Вместо этого он заметил, что у правозащитников «давным-давно» существуют проблемы с законом и это, по его словам, «хорошо известный факт». Впрочем, кажется, не всем — до этого СПЧ при президенте РФ писал, что не понимает, за что ликвидировать «Мемориал», к которому последние 14 месяцев у правоохранителей вопросов не было, а прошлые претензии уже решены в суде.

В поддержку «Мемориала» сегодня также выступили более 60 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, которые указали не только на общественную, но и на научную важность деятельности «Мемориала», больше которого, по их мнению, для сохранения памяти о репрессированных и для исследования репрессий в России и в мире не сделал никто.

Письмо в поддержку «Мемориала» написали также десятки людей, профессионально занимающихся в России просветительской деятельностью. Его текст опубликовала «Медуза»*. В нем они уже говорят не только о сохранении памяти о прошлом, но и о репрессиях в российском настоящем. Они уверены, что власти «разрушают правовую культуру и государственные институты и заставляют проводить все новые параллели между сегодняшним днем и эпохой государственного террора».

Издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* внесли в базу розыска из-за дела о сокрытии второго гражданства Канады, полученного им ещё во время обучения в канадской школе. Об этом стало известно только сегодня, но карточка активиста в базе появилась ещё полгода назад. Обратная история с адвокатом Иваном Павловым* — о том, что он объявлен в розыск уже было известно, но сегодня его карточка появилась в базе МВД.