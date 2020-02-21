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Дорого, но не здорово: Кто зарабатывает на лекарствах от коронавируса

Миллиарды прибыли и сомнительная эффективность. «Собеседник» присмотрелся к российским производителям «препаратов от коронавируса»

Фото: Global Look Press

Связи решают все

В начале октября у жительницы Саратова Инны заболел отец. Близкие сразу заподозрили коронавирус и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи сделали тест, но до получения его результатов выписали несколько лекарств: «Арбидол» и «Гриппферон», главные действующие вещества которых – умифеновир и интерферон альфа-2b – включены Минздравом в список рекомендаций по лечению COVID-19. Родственники больного спросили - можно ли лечиться другими таблетками вроде «Кагоцела», но получили отрицательный ответ.

— По протоколу Минздрава у нас идут только «Арбидол» и «Гриппферон», - были категоричны медики.

Производителем «Арбидола» (умифеновир) является компания «Отисифарм», которая в 2013 году была выделена из фармацевтического гиганта «Фармстандарт». Оба предприятия принадлежат миллиардеру Виктору Харитонину, который считается близким к семье вице-премьера Татьяны Голиковой. 

Согласно данным системы СПАРК, пандемия стала настоящей золотой жилой для «Отисифарма» - его прибыль с 7 млрд в 2019 году увеличилась до 18 млрд руб., выручка достигла 41 млрд. Выручка «Фармстандарта» и вовсе составила 96 млрд рублей. Успешный год позволил компании не экономить на зарплатах руководства - в 2020-м они суммарно достигли 422 млн руб. (В 2019-м - 377 млн). 

С самого начала существования «Арбидола» государство активно продвигало этот продукт. И все эти годы его эффективность ставится под сомнение. Как и эффективность препаратов, созданных на основе вещества фавипиравир, который также входит в список рекомендаций Минздрава. 

Заболевание ширится — доходы растут

Фавипиравир появился в 2002 году в Японии и некоторое время выпускался как лекарство Avigan для лечения гриппа, но показал свою неэффективность и даже опасность. По данным исследований, фавипиравир способен нарушать эмбриональное развитие и токсичен при беременности. Летом 2020 года японские ученые из Медицинского университета Фудзита не нашли подтверждений эффективности фавипиравира на ранних стадиях заболевания коронавирусом. В России же его включили в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В России зарегистрированы несколько препаратов с этим веществом: «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир». Цена на них очень высока. Так, упаковка из 40 таблеток «Арепливира» стоит около 5 тыс. руб. Его производит ГК «Промомед», первой зарегистрировавшая препарат от COVID-19 на основе молекулы фавипиравира. Через цепочку посредников учредителем «Промомеда» является кипрский офшор «Промомед Холдингс». Но до этого владельцем компании-посредника «Промомед Рус» являлся бизнесмен Максим Якушкин. Он проходил обвиняемым по делу о взятке бывшей помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой на 4 млн руб. В мае дело Якушкина прекратили, он остался в статусе свидетеля. 

4 млн - это ничто по сравнению с доходом гендиректора «Промомеда» Максима Смагина. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2020 году ему было выплачено 169 млн руб. - зарплаты и премии. А глава совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый в этом году был награжден орденом Пирогова «за заслуги в области производства лекарственных препаратов».

За производителем «Авифавира», кажется, стоят более серьёзные связи. Препарат изготавливается компанией «ХимРар», основанной еще в 1990 году. В декабре 2010-го компанию посетил Владимир Путин, в ее стенах проходило совещание по федеральной целевой программе «Фарма-2020». Представлял ее тогдашний министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Интересно, что впоследствии экс-заместитель Христенко в Минпромэнерго и его партнер по бизнесу Андрей Реус получил долю в дочерней компании «ХимРара» — «Вириом».

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