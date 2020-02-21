Дорого, но не здорово: Кто зарабатывает на лекарствах от коронавируса

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В начале октября у жительницы Саратова Инны заболел отец. Близкие сразу заподозрили коронавирус и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи сделали тест, но до получения его результатов выписали несколько лекарств: «Арбидол» и «Гриппферон», главные действующие вещества которых – умифеновир и интерферон альфа-2b – включены Минздравом в список рекомендаций по лечению COVID-19. Родственники больного спросили - можно ли лечиться другими таблетками вроде «Кагоцела», но получили отрицательный ответ.

— По протоколу Минздрава у нас идут только «Арбидол» и «Гриппферон», - были категоричны медики.

Производителем «Арбидола» (умифеновир) является компания «Отисифарм», которая в 2013 году была выделена из фармацевтического гиганта «Фармстандарт». Оба предприятия принадлежат миллиардеру Виктору Харитонину, который считается близким к семье вице-премьера Татьяны Голиковой.

Согласно данным системы СПАРК, пандемия стала настоящей золотой жилой для «Отисифарма» - его прибыль с 7 млрд в 2019 году увеличилась до 18 млрд руб., выручка достигла 41 млрд. Выручка «Фармстандарта» и вовсе составила 96 млрд рублей. Успешный год позволил компании не экономить на зарплатах руководства - в 2020-м они суммарно достигли 422 млн руб. (В 2019-м - 377 млн).

С самого начала существования «Арбидола» государство активно продвигало этот продукт. И все эти годы его эффективность ставится под сомнение. Как и эффективность препаратов, созданных на основе вещества фавипиравир, который также входит в список рекомендаций Минздрава.