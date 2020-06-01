«Рыночная стоимость Месси, Роналду и Мбапе рухнула»: Бердымухамедов сыграл в футбол – Сеть в восторге

Пользователи соцсетей противостояние оценили: «Вот это игра невозможно оторваться все дела бросил смотрел», — пишет один из них. «Это бесконтактные финты. Высшая степень мастерства. Подавление противника сознанием. Так видят окружающие. Я тоже всё бросил, сижу восхищаюсь...», — отвечает ему другой пользователь.

«Даже не сомневаюсь, что великий Аркадаг придумал футбол», — поддерживает поток иронии очередной комментатор.

«Помню этот захватывающий матч. Поставил хорошую ставку на команду Берды и не прогадал», — смеется другой.

Многие пользователи отметили, что ролик так поднял им настроение, что зарядил их энергией на весь день или обеспечил спокойный сон.

«Слышал что рыночная стоимость Месси, Роналду и Мбапе рухнула на фоне слухов о приходе Аркадага в большой футбол, — продолжается серия ироничных постов.

«Черчесов и Карпин посмотрели матч и все законспектировали в блокнот! Спасибо тактическому гению Аркадага за новые идеи!», — пишет пользователь, близкий к российскому футболу.

«Красавчик! Ждём в синхронном плавании!» — не унимается другой пользователь.

Один из комбинаторов также обратил внимание, что если раньше в пропагандистских роликах туркменского телевидения чиновники в конце машут рукой в ответ на помахивания уходящего или уезжающего лидера, то в этот раз он помахал им с трапа самолёта: «Новый уровень», — заключает он.