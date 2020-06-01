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«Рыночная стоимость Месси, Роналду и Мбапе рухнула»: Бердымухамедов сыграл в футбол – Сеть в восторге

Туркменский лидер снова насмешил Сеть своими приключениями. На этот раз он обыграл всех в футбол

Фото: Скриншот из видео "Хроники Туркменистана"

На YouTube появилась новое видео с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Диктатор давно радует публику роликами, как он читает рэп, выступает в роли диджея, скачет верхом и стреляет под аплодисменты жителей и чиновников, но на этот раз он решил сыграть в футбол и, спойлер, всех обыграл.

Бердымухамедов принял участие в матче со своими же министрами, выступая в качестве нападающего. Защитники ожидаемо не подходили к нему ближе чем на несколько метров, а вратарь старательно пропускал все мячи, которые пустил нацлидер — один он чуть не отбил, но вовремя одумался и подтолкнул в ворота.

Пользователи соцсетей противостояние оценили: «Вот это игра невозможно оторваться все дела бросил смотрел», — пишет один из них. «Это бесконтактные финты. Высшая степень мастерства. Подавление противника сознанием. Так видят окружающие. Я тоже всё бросил, сижу восхищаюсь...», — отвечает ему другой пользователь.

«Даже не сомневаюсь, что великий Аркадаг придумал футбол», — поддерживает поток иронии очередной комментатор. 

«Помню этот захватывающий матч. Поставил хорошую ставку на команду Берды и не прогадал», — смеется другой.

Многие пользователи отметили, что ролик так поднял им настроение, что зарядил их энергией на весь день или обеспечил спокойный сон. 

«Слышал что рыночная стоимость Месси, Роналду и Мбапе рухнула на фоне слухов о приходе Аркадага в большой футбол, — продолжается серия ироничных постов. 

«Черчесов и Карпин посмотрели матч и все законспектировали в блокнот! Спасибо тактическому гению Аркадага за новые идеи!», — пишет пользователь, близкий к российскому футболу.

«Красавчик! Ждём в синхронном плавании!» — не унимается другой пользователь.

Один из комбинаторов также обратил внимание, что если раньше в пропагандистских роликах туркменского телевидения чиновники в конце машут рукой в ответ на помахивания уходящего или уезжающего лидера, то в этот раз он помахал им с трапа самолёта: «Новый уровень», — заключает он.

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