В Туркмении заставляют покупать за $6 фото президента при приобретении хлеба

В Туркменистане в Лебапском велаяте обязали граждан покупать фотографии президента Гурбангулы Бердымухамедова при покупке продуктов в магазине. Об этом сообщает «Радио Озоди».

Речь идет о государственных магазинах, где начали продажу муки и хлеба в качестве пайка на май и июнь, но вместе с ними в нагрузку граждан обязали покупать портрет президента стоимостью 20 манатов (примерно 6 долларов).

Местные власти полагают, что если портрет Бердымухамедова будет висеть в каждом доме, то народ станет его сильнее любить, рассказал на условиях анонимности офицер полиции. При этом вокруг магазина стояли полицейские и сотрудники Министерства внутренней безопасности, в связи с чем никаких внешних недовольств граждане не высказывали.

Насильная продажа портретов совпала с ежегодной сменой фотографий президента в государственных учреждениях. В этом году фото отличается цветом ковра на фоне и оттенком волос президента.

Напомним, власти в Туркменистане давно известны комедийными требованиями по отношению к гражданам и госслужащим. Ранее Sobesednik.ru уже писал о том, как школьных педагогов в Туркмении обязывали покупать специальные зеленые ручки, а мужчин-госслужащих старше 40 лет заставляли придавать седину волосам.