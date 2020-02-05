В Туркмении мужчин-госслужащих старше 40 лет обязали придавать седину волосам

Мужчинам старше 40 лет в госучреждениях и предприятиях Лебапского велаята в Туркменистане запретили закрашивать седину. От тех же, у кого ее еще нет, наоборот, требуют придавать волосам пепельный оттенок, сообщает «Радио Азатлык».

Сотрудник СМИ сообщает, что это распоряжение носит устный характер и было введено с 1 февраля. Об этом ему сообщили местные работники бюджетных организаций, среди которых в том числе школьные педагоги и медработники.

Новые указания связывают со сменой стиля президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ранее он закрашивал свою седину в черный цвет, и это приказывали делать и остальным бюджетникам из числа мужчин старше 40 лет. Отмечается также, что мужчинам в госучреждениях Туркменистана давно нельзя отращивать длинные волосы и носить бороду.

Скрывать свою седину Бердымухамедов перестал в августе 2018 года. В январе во всех госучреждениях потребовали обновить фотографии президента.

В хякимликах Лебапского велаята и Фарпского этрапа журналистам не удалось получить комментария по новому указанию. Местные СМИ о нововведениях в требованиях к внешнему виду у сотрудников государственных ведомств ничего не пишут.