Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова объявили в розыск из-за «сокрытия» второго гражданства

В реестре разыскиваемых лиц МВД появилась карточка издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**. Помещение его в розыск связано с делом о сокрытии второго гражданства — ранее по этому делу у него прошло множество обысков: приходили даже к подруге его мамы, а самого Верзилова допрашивали.

«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК», — указано в карточке, размещенной в базе МВД. Как пишет ТАСС со ссылкой на неназванного «адвоката Верзилова», речь идет именно о деле о вменяемом ему сокрытии второго гражданства (статья 330.2 УК РФ) — Верзилов является гражданином России и Канады. Он получил второе гражданство ещё когда учился в канадской школе.

По данным самой «Медиазоны», Верзилова объявили в розыск уже полгода назад. Сейчас он находится не в России.

Напомним, что в июле 2020 года правоохранители устроили не менее восьми обысков в домах и квартирах, так или иначе связанных с Верзиловым, начиная с его жилища и дома матери и заканчивая квартирой подруги его мамы. В некоторых местах силовики проводили обыски больше одного раза. После этого, в декабре 2020 года, силовики снова приезжали с обыском в деревню Видогощи в Тверской области, где живет мать Верзилова, но на этот раз по делу о «массовых беспорядках» в 2019 году.

*«Медиазона» объявлена властями СМИ-«иностранным агентом».

**Петр Верзилов объявлен властями СМИ-«иностранным агентом».