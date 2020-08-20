"Это очень сильные препараты": Верзилов сравнил свое отравление и Навального

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов считает, что предполагаемое отравление Алексея Навального сильно напоминает то, что сделали с ним два года назад. Тогда врачи в Берлине подтвердили отравление. По его словам, выход из такого состояния у него занял больше месяца, а все это время он находился в бессознательном состоянии.

«Общие вещи, которые мы видели, происходили, например, относительно того, что Алексею стало плохо примерно, видимо, через 2-3 часа после того, как он пил чай в кофейне, что он потерял сознание, что очень резкое ухудшение состояния, что аппарат искусственной вентиляции легких, потеря сознания, реанимация, — все эти вещи были у меня, — объясняет Верзилов в интервью телеканалу «Дождь». — Отличие в том, что у меня не было возможностей как-то реагировать: кричать (вы видели звуки Алексея с самолета), то есть, есть какие-то базовые схожие черты и принципы, которые похожи, есть какие-то малые нюансы, которые могут отличаться, но в целом можно сказать, что да, это похоже на то же такое большое, серьезно отравление, вот которое происходило у меня», — заключил он.

По словам Верзилова, после случившегося 11 сентября 2018 года инцидента ещё месяц с момента госпитализации он был «в бессознательном или полусознательном» состоянии: «Даже когда я выходил из комы и обретал сознание, я был, так сказать, в таком, не очень вменяемом состоянии довольно долгое время, потому что это очень сильные препараты». Он заверил, что подобные вещества изготовляются спецслужбами в специальных лабораториях, а их создание преследует собой именно цели подавления человека.

На вопрос о правовых последствиях произошедшего акционист ответил, что за два года правоохранительные органы даже не пытались «создать видимость расследования». Он уверен, что расследовать его отравление и предполагаемое отравление Навального никто «не собирается».

По мнению Верзилова, произошедшее с политиком не связано с каким-то конкретным расследованием и «так никогда не бывает».