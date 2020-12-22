В тверской деревне провели обыски по "московскому делу" у матери Верзилова

Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев сообщил о двухчасовом обыске в квартире матери издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом пишет «Новая газета». Сотрудники СК приехали в деревню Видогощи в Тверской области.

Силовики пояснили, что обыск проводится в связи с делом о «массовых беспорядках» в Москве летом 2019 года. А также в связи с уголовным делом об неуведомлении о двойном гражданстве Петра Верзилова.

И у самой матери Верзилова просили показать ее канадский паспорт, разъяснить, как она его получила и каким образом путешествует по миру. А также уточнялось, какие у нее связи со спецслужбами.

После обыска не были составлены протокол и обязательство о явке. Адвокат Соловьев намерен писать жалобу на действия сотрудников СК.