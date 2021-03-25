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В Москве полиция проводит проверку по факту обстрела основателя группы «Ногу свело!»

Заявление в правоохранительные органы в связи с нападением на музыканта написала его супруга, которая также пострадала

Фото: Instagram / yakomulsky

На основателя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского и его супругу совершено нападение в центре Москвы.

О том, что неизвестные обстреляли семейную пару из газового пистолета, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД написало ТАСС. «Вечером 14 ноября в полицию поступила информация о поступлении в одну из столичных больниц мужчины 1969 года рождения и его супруги 1977 года рождения с химическими ожогами глаз. Было установлено, что около 03:00 13 ноября на улице Пресненский Вал неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об одном из основателей группы «Ногу свело!» Антоне Якомульском и его жене Александре.

Сам музыкант рассказал об инциденте в своем Instagram. «Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, всё по полной. Вот это рок-н-ролл», – написал Якомульский.

Как сообщает АГН «Москва», заявление в полицию написала супруга артиста. По данному факту проводится проверка, о нападавшем пока ничего не известно.

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