Евросоюз намерен ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о начале подготовки санкций против частной военной компании «Вагнер», которую связывают с Россией и бизнесменом Евгением Пригожиным. Также санкции планируют ввести против компаний, сотрудничающих с ЧВК. Его заявление передает Reuters.

Чтобы не затягивать процесс, санкции будут введены путем добавления к уже имеющемуся санкционному списку. При этом глава МИД отметил, что сперва в ЕС соберут доказательства незаконности действий наемников, чтобы решение потом не удалось оспорить через суд.

«Есть общее желание определить правовые рамки санкций, которые будут наложены на группу Вагнера», — приводит агентство слова Ле Дриана.

Основной претензией французского правительства к ЧВК «Вагнер» является возможное размещение наемников в Западной Африке, в том числе в Мали, где, по версии Франции, военная хунта хочет использовать поддержку боевых формирований для укрепления своей власти. Факт переговоров между руководством Мали и ЧВК подтверждал и глава МИД России Сергей Лавров. При это в РФ наемничество вне закона.