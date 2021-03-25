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Путин поручил допустить товары из ДНР и ЛНР к госзакупкам наравне с российскими

Также на отдельные товары в отношении непризнанных республик не будут действовать экспортные и импортные квоты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в своем указе, опубликованном 15 ноября на официальном портале правовой информации, поручил оказать непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам гуманитарную помощь с целью «недопущения дальнейшего снижения уровня жизни» на фоне условий «блокады» и пандемии коронавируса.

В частности глава государство поручил правительству за месяц «обеспечить в порядке исключения» признание сертификатов на товары, которые выдают местные власти в России, а также допуск товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок государственных и частных закупок «на равных условиях» с товарами из России.

Эти меры должны длиться, пока политический кризис в регионе не будет разрешен.

Также экспортные и импортные квоты будут недействительными при поставках в и из непризнанных Россией республик, однако это будет действовать только на те товары, которые определит правительство.

Правительство должно обеспечить законодательную базу, которая позволит реализовать указанные меры.

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