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На Всероссийской переписи ковид подхватили три тысячи ходивших по квартирам сотрудников

Сколько людей за это время они могли заразить, остается только гадать. Речь идет минимум об 1% всех переписчиков

Фото: Global Look Press

Глава Росстата Павел Малков заявил, что коронавирус обнаружили более чем у трех тысяч переписчиков, которые опрашивали граждан в ходе завершившейся Всероссийской переписи населения. Всего за это время из 314 переписчиков заболели более пяти тысяч, из них ковид подтвердился у трех тысяч.

«У нас заболело около 5 тыс. переписчиков за все время. Из них COVID подтвержден более чем у 3 тыс. Вот эти люди должны будут получить страховки», — передает слова главы Росстата «Интрефакс».

При этом отслеживались ли контакты заболевших с гражданами — за день они могли обойти десятки квартир, не уточняется. Также ничего не говорится о бессимптомных случаях болезни среди переписчиков, которые также могли распространять болезнь.

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