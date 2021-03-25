На Всероссийской переписи ковид подхватили три тысячи ходивших по квартирам сотрудников

Глава Росстата Павел Малков заявил, что коронавирус обнаружили более чем у трех тысяч переписчиков, которые опрашивали граждан в ходе завершившейся Всероссийской переписи населения. Всего за это время из 314 переписчиков заболели более пяти тысяч, из них ковид подтвердился у трех тысяч.

«У нас заболело около 5 тыс. переписчиков за все время. Из них COVID подтвержден более чем у 3 тыс. Вот эти люди должны будут получить страховки», — передает слова главы Росстата «Интрефакс».

При этом отслеживались ли контакты заболевших с гражданами — за день они могли обойти десятки квартир, не уточняется. Также ничего не говорится о бессимптомных случаях болезни среди переписчиков, которые также могли распространять болезнь.