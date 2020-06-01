Звенящая Меркель, усталая Земфира, СМИ-иноагенты и подрабатывающие россияне: новости к вечеру 20 августа
Дайджест новостей от Sobesednik.ru к окончанию последнего на этой неделе буднего дня
В Смоленской области двухлетняя девочка провела в лесу три дня, пока ее не нашел спасательный отряд, передает Baza. Ребенок пропал 17 августа, для ее поисков были подключены около четырехсот человек. Медики констатировали у ребенка небольшое истощение.
Великобритания в день годовщины отравления Алексея Навального ввела санкции против семерых сотрудников ФСБ РФ, которые фигурируют в расследовании оппозиционера как исполнители покушения на политика. Их имена попали в общий список из 22 человек, которых обвиняют в применении химоружия. Кроме россиян в списке значатся служащие из Сирии.
В Парламентской ассамблее Совета Европы тем временем заявляют, что так же, как и в ОБСЕ, не намерены сокращать свое присутствие на выборах в России. Так, делегация ПАСЕ вовсе может не приехать наблюдать за сентябрьскими выборами.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин сегодня встретились в Москве. Меркель настояла на том, что оппозиционер Алексей Навальный должен выйти на свободу, а Путин продолжил линию, согласно которой политик находится в ИК не из-за политической деятельности.
Во время переговоров с Путиным у Меркель зазвонил телефон.
Сам Навальный в это время в Instagram призывает западных сторонников начать крестовый поход против коррупции и оглашает программу из пяти шагов для преодоления мздоимства в мире. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Визит представительницы ФРГ не помешал (или позволил сделать это демонстративно) Минюсту признать еще два СМИ иностранными агентами. «Дождь» и «Важные истории» теперь обязаны вести дополнительную отчетность и маркировать свои материалы капсом об «иноагентстве». Также в список попали шесть журналистов, включая главреда «Важных историй» Романа Анина.
Растет давление и в отношении НКО-иноагентов. Минюст хочет обязать их согласовывать все свои мероприятия и будет частично или полностью запрещать их при возникновении вопросов.
Sobesednik.ru нашел среди абитуриентов Московского госуниверситета имена двух внучек Александра Лукашенко. Подробнее об этом можно прочесть здесь.
Музыкант группы «Технология» Роман Рябцев выступил с критикой в адрес певицы Земфиры, которая пожаловалась на пандемию, что «уничтожила ее профессию». Напомним, рок-дива зареклась не давать онлайн-концерты из-за пиратства, а в обычные концерты «больше не верит».
Коллега певицы считает, что звезда брезгует клубными концертами и не может позволить себе «опуститься» до такого уровня, предпочитая стадионы. При этом гонорар певицы составляет 65 млн рублей за корпоратив. «Лицемерный плач Ярославны», – охарактеризовал пассаж Земфиры Рябцев.
Пока Земфира плачет об убитой профессии, 53% россиян заявляют, что вынуждены заниматься подработкой из-за нехватки средств основного дохода. При этом 16% не хватает денег на еду и другие базовые потребности, 15% вынуждены трудится сверхурочно из-за кредитов.
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