Звенящая Меркель, усталая Земфира, СМИ-иноагенты и подрабатывающие россияне: новости к вечеру 20 августа

В Смоленской области двухлетняя девочка провела в лесу три дня, пока ее не нашел спасательный отряд, передает Baza. Ребенок пропал 17 августа, для ее поисков были подключены около четырехсот человек. Медики констатировали у ребенка небольшое истощение.

Великобритания в день годовщины отравления Алексея Навального ввела санкции против семерых сотрудников ФСБ РФ, которые фигурируют в расследовании оппозиционера как исполнители покушения на политика. Их имена попали в общий список из 22 человек, которых обвиняют в применении химоружия. Кроме россиян в списке значатся служащие из Сирии.

В Парламентской ассамблее Совета Европы тем временем заявляют, что так же, как и в ОБСЕ, не намерены сокращать свое присутствие на выборах в России. Так, делегация ПАСЕ вовсе может не приехать наблюдать за сентябрьскими выборами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин сегодня встретились в Москве. Меркель настояла на том, что оппозиционер Алексей Навальный должен выйти на свободу, а Путин продолжил линию, согласно которой политик находится в ИК не из-за политической деятельности.

Во время переговоров с Путиным у Меркель зазвонил телефон.