71% учителей считают, образование в РФ устарело. Нужны новые предметы и снижение нагрузки

Каждый шестой учитель в России (16%) полагает, что система школьного образования в стране полностью устарела. Ещё 55% говорят о том, что школы отстали от жизни, но лишь частично. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на исследование резидента центра «Сколково», международной образовательной компании «ЯКласс».

Лишь один из трех (29%) из опрошенных учителей считает, что российская система начального и среднего образования является вполне современной и удовлетворяющей требованиям рынка труда, а также потребностям самих школьников.

Среди тех 71% учителей, которые не удовлетворены качеством школьного образования в России, многие считают, что нужно расширять программу обучения, добавляя туда новые предметы: психологию, финансовую и цифровую грамотность, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники.

Среди минусов существующей на данный момент системы они выделяют тенденцию к «натаскиванию» на выпускные экзамены вместо обучения, чрезмерную административную нагрузку на самих преподавателей, а также отсутствие индивидуальных программ обучения.