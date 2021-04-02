Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ заставляет детей сокращать время на отдых, общение и хобби

По данным исследования АНО «Институт прогрессивного образования», в девятых и одиннадцатых классах дети тратят на подготовку к экзаменам так много времени, что им приходится обращать меньше внимания на непрофильные предметы. Времени на подготовку не хватает 73% опрошенным, хотя большинство начинает готовиться как минимум за год.

Чаще всего (в 61% случаев) дети говорят, что подготовку начинают за год, реже дети берутся за дело за два года (25%) и лишь 12% респондентов признаются, что сели готовиться к экзаменам только за полгода. При этом 73% школьников 9 и 11 классов признаются, что им не хватает времени на подготовку и более половины из них (58%) из-за этого начинают меньше времени уделять предметам, по которым им не нужно сдавать экзамены.

При этом 76% опрошенных школьников говорят, что в связи с экзаменами меньше времени тратят на занятия спортом, общение и хобби. Почти половина (44%) сокращают время пребывания в кругу семьи. На отдых нет времени у четырех из пяти детей. Лишь 6% опрошенных ничего не меняют в своей жизни из-за ЕГЭ или ОГЭ.

Авторы исследования отмечают, что чаще всего дети подходят к экзаменам «гиперответственно» из-за их влияния на дальнейшую судьбу, но в итоге это приводит не к высоким результатам, а к «выгоранию и даже депрессии», передает ТАСС.