Дмитрий Быков – о ЕГЭ: школьники уже понимают, что думать вредно

Креативный редактор Sobesednik.ru рассуждает об особенностях написания сочинений в современных российских реалиях.

Дети, увы, знают, что написать не относящуюся к делу гладенькую банальность – значит соответствовать начальственным ожиданиям.

Дмитрий Быков // фото: «Собеседник»

По России шагает ЕГЭ, всякому учителю ближе свой предмет, и я с полной определенностью вижу две главные проблемы современного школьника, пишущего обязательную работу по русскому. Там есть такое задание – проанализировать фрагмент чужого (обычно публицистического) текста, обозначить его главную мысль и выразить свое отношение к ней.

И с этим полная беда, отражающая, впрочем, состояние Отечества в целом. У огромного количества людей, в том числе облеченных властью, проблема с пониманием текста и формированием собственного отношения к нему. Школьник читает фрагмент о том, что солдат впервые заплакал на войне, читая Есенина, – и пишет сочинение о том, что война воспитывает в солдатах лучшие человеческие качества. Читает фрагмент о молодом враче, сделавшем замечание старому фельдшеру, – и пишет, что старость должна передавать свой опыт юности. Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника».

И не нужно думать, что дело в ЕГЭ, который якобы отучил школьников писать сочинения. Проблема в том, что власть поставила вполне сознательную цель: люди перестали видеть реальные проблемы и объясняют все вражескими происками. Светлана Прокопьева пишет о причинах терроризма – ей приписывают его оправдание. И слава Богу, что не сажают.

Я учу детей двум вещам: четко обозначать проблему в тексте и в случае несогласия с авторским взглядом на вещи выражать собственный, не обязательно правильный. А дети смотрят на меня чистыми глазами и говорят: вас интересуют наши мнения, а ИХ интересует, чтобы было как надо. Они уже понимают разницу между ИМИ и нами. Они знают, что написать не относящуюся к делу гладенькую банальность – значит соответствовать начальственным ожиданиям. А думать вредно, мало ли до чего додумаешься. И так уж многочисленные доносчики, не бывавшие ни на одном моем уроке, пишут в клеветнических статьях: «Интересно, чему научит такой учитель». Им хочется, чтобы учитель не учил, а обслуживал интересы машины, и им плевать, что машина давит их детей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2020 под заголовком «Единый Государственный Эрзац».