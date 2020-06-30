Инфографика: расписание всех ЕГЭ для выпускников 2020 года

Российские школы откроют двери 1 сентября, соответствующая подготовка уже началась, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».

Он отметил, что с учетом ситуации с коронавирусом меры эпидемиологической защиты будут усилены, по этому вопросу ведется работа с регионами.

Напомним, что в марте в российских школах прекратились очные занятия из-за коронавируса, после объявленных каникул школьники перешли на дистанционное обучение. Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в 1–8 классах 15 или 16 мая, в десятых классах — 29 или 30 мая, в девятых и одиннадцатых классах — 5 июня.

В этом году школьники получили аттестаты без сдачи единого госэкзамена. ЕГЭ буду сдавать только те, кто собирается в вузы. Основной этап госэкзаменов начнется 3 июля. График проведения экзаменов можно посмотреть на инфографике.



