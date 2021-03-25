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"Лицемерный плач Ярославны при гонораре 65 млн за корпоратив": коллеги раскритиковали Земфиру за жалобы

Ранее Земфира Рамазанова заявила, что пандемия уничтожила её профессию

Фото: Global Look Press

Музыкант Роман Рябцев, известный по группе «Технология», прошёлся по певице Земфире в фейсбуке, назвав её высказывания «лицемерным плачем Ярославны».

Рябцева возмутили две вещи. Во-первых, «нытьё про репетиции: я знаю не столь богатых певиц, которые себе построили собственные репбазы и могу репетировать бесплатно, в любое время, хоть до тошноты». Во-вторых, «индустрию уничтожили зимой 20-го, а ее, значит, до сегодняшнего дня всё устраивало? Впрочем, неудивительно при гонораре 65 миллионов за корпоратив».

Роман Рябцев
Фото: соцсети
Роман Рябцев

Также Роман для примера опубликовал скриншот афиши кумира нового поколения Моргенштерна: у артиста, который в последние годы стал таким же открытием, как 20 лет назад Земфира, в этом году запланировано по меньшей мере шесть концертов.

Эксперты указывают певице на то, что проблема, скорее всего, кроется в том, что она не согласна на клубные концерты: «Ей подавай большие площадки». Между тем именно с большими площадками возникают сложности в части согласования с эпидемиологами.

В среду певица Земфира опубликовала пост отчаяния, в котором посетовала, что «в концерты я больше не верю». «Я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего», - написала она, вызвав новую волну споров вокруг отчаявшихся из-за пандемии звёзд шоу-бизнеса.

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