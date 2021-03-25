"Лицемерный плач Ярославны при гонораре 65 млн за корпоратив": коллеги раскритиковали Земфиру за жалобы
Ранее Земфира Рамазанова заявила, что пандемия уничтожила её профессию
Музыкант Роман Рябцев, известный по группе «Технология», прошёлся по певице Земфире в фейсбуке, назвав её высказывания «лицемерным плачем Ярославны».
Рябцева возмутили две вещи. Во-первых, «нытьё про репетиции: я знаю не столь богатых певиц, которые себе построили собственные репбазы и могу репетировать бесплатно, в любое время, хоть до тошноты». Во-вторых, «индустрию уничтожили зимой 20-го, а ее, значит, до сегодняшнего дня всё устраивало? Впрочем, неудивительно при гонораре 65 миллионов за корпоратив».
Также Роман для примера опубликовал скриншот афиши кумира нового поколения Моргенштерна: у артиста, который в последние годы стал таким же открытием, как 20 лет назад Земфира, в этом году запланировано по меньшей мере шесть концертов.
Эксперты указывают певице на то, что проблема, скорее всего, кроется в том, что она не согласна на клубные концерты: «Ей подавай большие площадки». Между тем именно с большими площадками возникают сложности в части согласования с эпидемиологами.
В среду певица Земфира опубликовала пост отчаяния, в котором посетовала, что «в концерты я больше не верю». «Я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего», - написала она, вызвав новую волну споров вокруг отчаявшихся из-за пандемии звёзд шоу-бизнеса.
Теги: #Земфира, #Коронавирус
Рубрика: Культура и ТВ