"Лицемерный плач Ярославны при гонораре 65 млн за корпоратив": коллеги раскритиковали Земфиру за жалобы

Также Роман для примера опубликовал скриншот афиши кумира нового поколения Моргенштерна: у артиста, который в последние годы стал таким же открытием, как 20 лет назад Земфира, в этом году запланировано по меньшей мере шесть концертов.

Эксперты указывают певице на то, что проблема, скорее всего, кроется в том, что она не согласна на клубные концерты: «Ей подавай большие площадки». Между тем именно с большими площадками возникают сложности в части согласования с эпидемиологами.

В среду певица Земфира опубликовала пост отчаяния, в котором посетовала, что «в концерты я больше не верю». «Я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего», - написала она, вызвав новую волну споров вокруг отчаявшихся из-за пандемии звёзд шоу-бизнеса.