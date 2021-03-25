В сети появился крик души Земфиры: "Больше ничего не хочу. Пандемия уничтожила мою профессию"
Певица отчаялась дать хотя бы один концерт и призвала всех "сделать, блин, прививку"
Земфира Рамазанова обратилась к своим фанатам в соцсетях. Посетовав, что «времена конечно темные», она раскритиковала тех, кто предлагает ей сыграть онлайн-концерт: «За чей счёт, господа? (площадка/звук/свет/репетиции — всё это оплачиваю я)».
Признавшись, что «возможно, впервые прочла все комментарии» и поблагодарив поклонников за их мысли, Земфира объяснила, что в прошлом году из 8-9 запланированных концертов удалось провести только два, а в этом году — ни одного, хотя был выпущен новый альбом «Бордерлайн» и составлена новая программа.
Певица заявила, что будет продолжать писать, но в стол: «Я устала работать вхолостую… В концерты я больше не верю», а «играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати пиратов». Одним из проектов, который пока вдохновляет Земфиру, - очередной проект её подруги Ренаты Литвиновой.
Вместе с тем наблюдатели уже заметили, что раньше певице ничто не мешало делать огромные паузы в концертной деятельности. И не только в концертной: между «Бордерлайном» и её предпоследним альбомом «Жить в твоей голове» прошло 8 лет. Выйдя почти с нуля на пик популярности в 2000 году, затем Земфира явно притормозила по всем фронтам, включая творческий, перестала быть сенсацией, перестала удивлять. Однако осталась одним из самых дефицитных (если угодно раритетных) артистов на музыкальной сцене.
Очевидно, финансовые вопросы всё-таки дали о себе знать, однако с концертами ей откровенно не везёт: коллеги так или иначе всё-таки умудряются выходить на сцену и зарабатывать деньги. Помимо прочего, Земфира пожаловалась на то, что её музыканты играют в нескольких проектах и организовать репетиции (певица известна своим перфекционизмом) тоже чрезвычайно сложно.
В завершение своего обращения Земфира написала: «Пожалуйста, сделайте блин прививку!»
Теги: #Земфира, #Коронавирус
Рубрика: Культура и ТВ