В сети появился крик души Земфиры: "Больше ничего не хочу. Пандемия уничтожила мою профессию"

Земфира Рамазанова обратилась к своим фанатам в соцсетях. Посетовав, что «времена конечно темные», она раскритиковала тех, кто предлагает ей сыграть онлайн-концерт: «За чей счёт, господа? (площадка/звук/свет/репетиции — всё это оплачиваю я)».

Признавшись, что «возможно, впервые прочла все комментарии» и поблагодарив поклонников за их мысли, Земфира объяснила, что в прошлом году из 8-9 запланированных концертов удалось провести только два, а в этом году — ни одного, хотя был выпущен новый альбом «Бордерлайн» и составлена новая программа.

Певица заявила, что будет продолжать писать, но в стол: «Я устала работать вхолостую… В концерты я больше не верю», а «играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати пиратов». Одним из проектов, который пока вдохновляет Земфиру, - очередной проект её подруги Ренаты Литвиновой.